Март, 04 в 22:42

Вопрос поставок Украине западных истребителей является вопросом времени.

С таким заявлением выступил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в интервью немецкому изданию Spiegel.

Его спросили, как он представляет победу Украины в российско-украинской войне, на что Кариньш ответил, что “победа одного — это поражение другого”.

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— Как выглядит эта победа — решать только украинцам. Наша задача — помочь им достичь своих целей. Каждый по-своему, — сказал он.

Он напомнил, что Латвия ранее поставляла Украине ракеты Stinger, самоходные гаубицы, вертолеты, а также различное обмундирование и медикаменты.

— Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли, — добавил премьер.

Глава правительства Латвии утвердительно ответил на вопрос, могла бы его страна передать Украине западные истребители.

— Если бы они (истребители, — Ред.) у нас были, мы бы их тоже отдали. Поставка истребителей — это вопрос времени. Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить. Они уже не раз доказывали, что могут быстро научиться управлять новой техникой, — сказал он.

Кариньш также считает, что войска НАТО должны находиться в странах Балтии, в том числе и в Литве.

— Лучше всего было бы иметь “сапоги на земле” во всех странах Балтии, то есть силы и материальные средства на местах. Вторжение в Украину это показало: в чрезвычайной ситуации важны минуты. Латвия доставила зенитные ракеты Stinger в Украину до 24 февраля прошлого года — они сыграли решающую роль в отражении российской атаки на Киев. Если бы ракеты пришлось доставлять из Латвии в Киев только после вторжения, было бы уже слишком поздно, — напомнил он.

По его мнению, поставки вооружений должны быть доступны немедленно в чрезвычайной ситуации.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что Лондон передаст Вооруженным силам Украины вдвое больше танков Challenger 2, чем было обещано сначала.

Кроме того, министр обороны Германии говорил, что Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона из немецких танков Leopard 2, что равно 62 единицам техники.