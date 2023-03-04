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Факты / Україна

Британия вдвое увеличит количество обещанных танков Challenger 2 — Пристайко

Илья Нежигай, редактор ленты
танк FV4034 Challenger 2
Фото: Getty Images

Великобритания увеличит количество Украине танков Challenger 2 вдвое.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

По его словам, помощь Британии находится в нескольких плоскостях.

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— Например, если мы говорим о военных тренировках, то запрашивали одно количество, а сейчас Британия предлагает нам увеличить его в 2,5 раза на этот год. То есть здесь можно сказать, что +250%, — пояснил он. — С некоторым вооружением, которое мы запрашивали, например, самолеты, сложно. Мы ищем варианты.

В то же время Вадим Пристайко говорит, что Лондон передаст Украине 28 боевых британских танков Challenger 2 вместо обещанных 14.

— Если танки (Challenger 2, — Ред.), то 14 танков нам пообещали, а в результате визита президента Зеленского договорено, что это количество возрастет вдвое, — сказал он.

Посол Украины говорит, что иногда запросы Киева имеют “широту всех членов НАТО”.

— Хороший пример с танками или с артиллерийскими установками: мы сейчас получим от Британии 33 155-мм установки AS-90, но они имеют определенное отличие снаряда, — говорит он.

Ранее глава Минобороны Германии заявил, что Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) из немецких танков Leopard 2.

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