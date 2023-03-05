Березень, 04 в 22:42

Питання постачання Україні західних винищувачів є питанням часу.

З такою заявою виступив прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш в інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Його запитали, як він уявляє перемогу України в російсько-українській війні, на що Каріньш відповів, що “перемога одного – це поразка іншого”.

Зараз дивляться

– Який вигляд має ця перемога – вирішувати тільки українцям. Наше завдання – допомогти їм досягти своїх цілей. Кожен по-своєму, – сказав він.

Він нагадав, що Латвія раніше постачала Україні ракети Stinger, самохідні гаубиці, вертольоти, а також різне обмундирування та медикаменти.

– Якби у нас були танки, ми б і їх поставляли, – додав прем’єр.

Глава уряду Латвії ствердно відповів на запитання, чи могла б його країна передати Україні західні винищувачі.

– Якби вони (винищувачі, – Ред.) у нас були, ми б їх теж віддали. Постачання винищувачів – це питання часу. Я не розумію, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже не раз доводили, що можуть швидко навчитися керувати новою технікою, – сказав він.

Каріньш також вважає, що війська НАТО повинні перебувати в країнах Балтії, зокрема і в Литві.

– Найкраще було б мати “чоботи на землі” у всіх країнах Балтії, тобто сили і матеріальні засоби на місцях. Вторгнення в Україну це показало: у надзвичайній ситуації важливі хвилини. Латвія доставила зенітні ракети Stinger до України до 24 лютого минулого року – вони зіграли вирішальну роль у відбитті російської атаки на Київ. Якби ракети довелося доставляти з Латвії до Києва тільки після вторгнення, було б уже занадто пізно, – нагадав він.

На його думку, постачання озброєнь має бути доступним негайно в надзвичайній ситуації.

Раніше посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Лондон передасть Збройним силам України вдвічі більше танків Challenger 2, ніж було обіцяно спочатку.

Крім того, міністр оборони Німеччини говорив, що Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони з німецьких танків Leopard 2, що дорівнює 62 одиницям техніки.