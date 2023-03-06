Март, 06 в 13:00

В Воздушных силах ВСУ подтвердили факт пребывания в США двух украинских пилотов. Американские специалисты анализируют их боевой опыт, знания и умения.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Он объяснил, что визит пилотов в США поможет оценить, как учить украинцев на современных истребителях, если Вашингтон примет соответствующее решение.

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– (В США, — Ред.) анализируют готовность украинских летчиков, их боевой опыт, знания для того, чтобы концептуально понять, сколько времени понадобится, какие нужно потратить учебно-материальные средства, какую базу выбрать для потенциального будущего обучения пилотов на том типе самолета, который будет определен и объявлен, – отметил Игнат.

Он добавил, что в Соединенные Штаты отправили двух опытных летчиков. В то же время Игнат не стал уточнять, сколько еще пилотов планируется отправить в США.

– Эти пилоты – уже опытные летчики и работают сейчас с нашими партнерами, чтобы понять, как именно можно организовать учебный процесс, – подчеркнул Игнат.

Спикер напомнил, что в случае получения современных истребителей Украине нужно также провести подготовку военных инженеров и инфраструктуры.

По словам Игната, многофункциональный легкий истребитель F-16 рассматривается как вероятный основной боевой самолет Воздушных сил ВСУ в будущем. Но пока партнеры не принимали решений о поставках самолетов, консультации продолжаются.

В комментарии изданию Голос Америки Юрий Игнат подтвердил, что американские специалисты определяют, сколько времени нужно для потенциального обучения украинских пилотов на истребителях.

– Если будет принято решение о том или ином типе самолета – тогда будем знать, какое количество пилотов и куда отправлять на это обучение. Пока что американская сторона изучает возможности наших пилотов, сколько им понадобится времени для переучивания на современных истребителях, — рассказал он.

Накануне американские СМИ обнародовали информацию, что два украинских пилота находятся в США для оценки их навыков. Они проходят тренировки на симуляторах в американском штате Аризона. Журналисты утверждали, что власти США одобрили отправку еще около 10 украинских пилотов в США уже в этом месяце.

Обучать украинских пилотов официально согласилась Великобритания. Польша также готова проводить тренировки на истребителях F-16 после согласования с партнерами.