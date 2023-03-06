Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Силы ПВО за ночь уничтожили 13 из 15 дронов Shahed

Марта Бондаренко, редактор ленты
Shahed Шахед

Силы противовоздушной обороны ВСУ за ночь уничтожили 13 дронов Shahed-131/136, запущенных из Брянской области.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.

Всего оккупанты с северного направления выпустили по Украине 15 ударных дронов.

Сейчас смотрят

В общем уничтожено 13 Шахедов: 12 – силами и средствами Противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ, еще один – подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, массированный запуск дронов с севера говорит о том, что оккупанты больше бьют по Киевской области, а из Брянской области запускать легче и расстояние полета меньше, чем с юга.

Ранее единственный пункт запуска дронов-камикадзе из РФ был из Краснодарского края, через Азовское море.

Фото: Defense of Ukraine

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка