Март, 06 в 12:02

Силы противовоздушной обороны ВСУ за ночь уничтожили 13 дронов Shahed-131/136, запущенных из Брянской области.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.

Всего оккупанты с северного направления выпустили по Украине 15 ударных дронов.

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В общем уничтожено 13 Шахедов: 12 – силами и средствами Противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ, еще один – подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, массированный запуск дронов с севера говорит о том, что оккупанты больше бьют по Киевской области, а из Брянской области запускать легче и расстояние полета меньше, чем с юга.

Ранее единственный пункт запуска дронов-камикадзе из РФ был из Краснодарского края, через Азовское море.

Фото: Defense of Ukraine