Силы ПВО за ночь уничтожили 13 из 15 дронов Shahed
Силы противовоздушной обороны ВСУ за ночь уничтожили 13 дронов Shahed-131/136, запущенных из Брянской области.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил Украины.
Всего оккупанты с северного направления выпустили по Украине 15 ударных дронов.
В общем уничтожено 13 Шахедов: 12 – силами и средствами Противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ, еще один – подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины.
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, массированный запуск дронов с севера говорит о том, что оккупанты больше бьют по Киевской области, а из Брянской области запускать легче и расстояние полета меньше, чем с юга.
Ранее единственный пункт запуска дронов-камикадзе из РФ был из Краснодарского края, через Азовское море.
Фото: Defense of Ukraine