Березень, 06 в 12:02

Сили протиповітряної оборони ЗСУ за ніч знищили 13 дронів Shahed-131/136, запущених із Брянської області.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

Всього окупанти з північного напрямку випустили по Україні 15 ударних дронів.

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Загалом знищено 13 Шахедів: 12 – силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ, ще один – підрозділами ППО інших складових Сил оборони України.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, масований запуск дронів із півночі говорить про те, що окупанти більше б’ють по Київській області, а з Брянської області запускати легше й відстань польоту менша, ніж з півдня.

Раніше єдиний пункт запуску дронів-камікадзе із РФ був із Краснодарського краю, через Азовське море.

Фото: Defense of Ukraine