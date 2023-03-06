Березень, 06 в 14:56

Україна вже зараз повинна готувати нормативну базу для швидкого відновлення роботи в Криму після звільнення півострова від російської окупації.

Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим і міста Севастополя Ігор Поночовний в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Коментуючи план дій після звільнення Криму, він пояснив, що підготовка законодавчої бази зараз є ключовим завданням України.

Зараз дивляться

– До всіх процесів і проблем, які можуть виникати, треба вже зараз готуватися, щоб усе було на “низькому старті”… Я завжди говорив: щодо Криму нормативна база у нас має бути готовою вже, бо коли півострів буде звільнено, не буде часу на те, щоб змінювати законодавство. Речі зібрали, приїхали і почали працювати, – наголосив Поночовний.

Він уточнив, що генпрокурор Андрій Костін уже створив робочу групу, яка займається напрацюванням законодавства в сфері відновлення роботи в Криму. До групи увійшли працівники прокуратури Криму, Офісу генпрокурора, представництва президента України в Криму та неурядових організацій.

Поночовний зазначив, що є “дуже багато” проблемних моментів. Йдеться, наприклад, про верифікацію вироків РФ, винесених за час окупації. Ще одним складним питанням є звільнення від кримінальної відповідальності.

– Потрібно вирішити, кого люструвати, кого амністувати, а кого притягнути до відповідальності, – розповів прокурор.

Як пояснив Поночовний, якщо хтось на півострові перебуває у в’язниці за побутове вбивство, то такий російський вирок верифікують, і особа відбуватиме покарання. Якщо ж людину, наприклад, ув’язнили за “дискредитацію” армії РФ, то такі вироки не верифікують, людину звільнять.

Врегулювати проблемні моменти допоможуть зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України.

– У КПК треба прописати відповідний механізм. Просто відкрити СІЗО і сказати: “Ти виходиш, а ти сидиш” не можна, – заявив Поночовний.

Крім того, є потреба в окремому законі про люстрацію, а також у забезпеченні негласних слідчих дій українських правоохоронців на території Криму.

Представники української влади неодноразово заявляли про плани звільнити Крим. Секретар РНБО Олексій Данілов наголошував, що немає іншого шляху для деокупації, окрім як військовий.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російські військовослужбовці почали вивозити свої сім’ї з Криму до РФ.