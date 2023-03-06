Враг “поставил на паузу” массированные обстрелы, но их вероятность до сих пор высока — ОК Юг

Март, 06 в 14:28

Войска РФ “поставили на паузу” массированные ракетные удары по Украине, однако вероятность атак остается высокой.

Об этом сообщает ОК Юг.

Указано, что корабельная группировка врага в Черном море держится на ракетобезопасном для себя расстоянии от контролируемого Украиной берега. Среди 15 кораблей остаются 3 ракетоносителя, 2 из которых подводные. Общее количество Калибров – до 16.

Сейчас смотрят

В то же время РФ продолжает воздушную разведку и поиски новой тактики повышения результативности применения ракетных ударов.

– “Поставив на паузу” массированные ракетные атаки, время от времени враг задействует авиацию и ракеты воздушного базирования, группы дронов-камикадзе, а также наземное вооружение типа береговых или оперативно-тактических ракетных комплексов или ЗРК С-300 по прифронтовым территориям в зонах достижения, – добавляют в ОК Юг.

В командовании отмечают, что готовность ракетоносителей в море свидетельствует – вероятность атак максимально высока.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что за ночь уничтожили 13 из 15 дронов Shahed-131/136, запущенных из Брянской области.

Читайте ВСУ уничтожили вражескую ДРГ возле Потемкинского острова в Херсонской области

Источник: ОК Юг