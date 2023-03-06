Ворог “поставив на паузу” масовані обстріли, але їх ймовірність досі висока – ОК Південь

Березень, 06 в 14:28

Війська РФ “поставили на паузу” масовані ракетні удари по Україні, проте ймовірність атак залишається високою.

Про це повідомляє ОК Південь.

Зазначено, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега. Серед 15 кораблів, залишаються 3 ракетоносії, 2 з яких підводні. Загальна кількість Калібрів – до 16.

Зараз дивляться

Водночас РФ продовжує повітряну розвідку та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів.

– “Поставивши на паузу” масовані ракетні атаки, час від часу ворог задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання, – додають в ОК Південь.

У командуванні наголошують, що готовність ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що за ніч знищили 13 з 15 дронів Shahed-131/136, запущених із Брянської області.

Читайте ЗСУ знищили ворожу ДРГ біля Потьомкінського острова на Херсонщині

Джерело: ОК Південь