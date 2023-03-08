Март, 08 в 9:04

Утром 8 марта в Херсоне слышны взрывы.

Об этом с места происшествия сообщают местные жители.

К слову, воздушная тревога в регионе в настоящее время не объявлена.

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Накануне российские захватчики 61 раз били по Херсонской области.

По мирным населенным пунктам региона россияне выпустили около 360 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков и беспилотников.

Четыре раза враг атаковал жилые кварталы Херсона. Из-за обстрелов в городе повреждены частные дома.

Из-за вражеского огня 7 марта один человек получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 378-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.