Без оголошення тривоги: у Херсоні чутно вибухи

Березень, 08 в 9:04

Уранці 8 березня в Херсоні чутно вибухи.

Про це з місця події повідомляють місцеві жителі.

До слова, повітряну тривогу в регіоні нині не оголошено.

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Напередодні російські загарбники 61 раз гатили по Херсонській області.

По мирних населених пунктах регіону росіяни випустили майже 360 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків і безпілотників.

Чотири рази ворог атакував житлові квартали Херсону. Через обстріли в місті пошкоджено приватні будинки.

Через ворожий вогонь 7 березня одна людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.