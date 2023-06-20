Постраждає до 1 млн людей: чим загрожує Україні та світу катастрофа на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція (АЕС) перебуває під окупацією російських військ від початку березня 2022 року. Загарбники неодноразово відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по території ЗАЕС.

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що окупанти можуть підірвати Запорізьку АЕС, бо не мають військових інструментів впливу на розвиток подій по лінії фронту.

Факти ICTV звернулися за коментарем до голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко та розпитали, які наслідки можуть мати російські провокації на ЗАЕС для України та світу.

Схоже на Фукусіму: чим загрожує Україні ситуація на Запорізькій АЕС

Як зазначила в коментарі Фактам ICTV Тетяна Тимочко, якщо російські війська спровокують аварію на ЗАЕС, подальші сценарії можуть бути схожі з тим, що відбувалося на японській атомній станції Фукусіма в 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус і цунамі.

Або ж це можна буде порівняти з аварією на АЕС Три-Майл-Айленд (США), яка сталася через порушення охолодження ядерного палива в одному з реакторів у березні 1979 року.

– Можливі сценарії вибуху на Запорізькій АЕС можуть бути більше схожими з аварією на японській атомній станції Фукусіма-1, чи з аварією на американській АЕС Три-Майл-Айленд, яка вважалася найбільшою в історії світової ядерної енергетики до аварії на Чорнобильській АЕС і досі вважається найтяжчою ядерною аварією в США. В результаті аварії на АЕС Три-Майл-Айленд була серйозно пошкоджена активна зона реактора, а частина ядерного палива розплавилася, – заявила Тимочко.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги нагадала, що Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Там діють реактори типу ВВЕР-1000 (водо-водяний). Загалом на ЗАЕС шість енергоблоків, проте останнім часом працювали лише три, та й то не на повну потужність.

За даними компанії Енергоатом, під час атаки військ РФ 5 серпня на одному з трьох працюючих енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист, і він тепер відключений. Наразі на станції зберігаються ризики витоку водню, а також розпилення радіоактивних речовин. Крім того, досить висока пожежна небезпека.

Внаслідок періодичних обстрілів окупантів пошкоджені три із чотирьох ліній, які з’єднують Запорізьку АЕС із енергосистемою України.

Як пояснила Тетяна Тимочко, в разі пошкодження останньої лінії атомна станція не зможе отримувати електроенергію для своїх потреб. На випадок такої аварійної ситуації там є дизель-генератори, які зможуть забезпечувати охолодження ядерного палива. Проте для їхньої безперебійної роботи потрібне дизельне пальне, поставкам якого можуть перешкоджати окупанти.

Якщо ж ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання, розпочнеться плавлення ядерного палива. І, як результат, може статися викид радіоактивних речовин.

В рази гірше Чорнобиля: можливі наслідки аварії на ЗАЕС

За словами Тетяни Тимочко, в шести реакторах Запорізької АЕС, а також у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається до 18 тис. паливних збірок (тобто вдесятеро більше, ніж на Чорнобильській атомній станції).

Відповідно, наслідки будуть значно гіршими, аніж після катастрофи на ЧАЕС:

• Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може становити близько 30 тис. кв. км. Це майже в 10 разів більше, ніж Чорнобильська зона відчуження.

• Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Тобто це безпрецедентно велика територія. Для порівняння, після аварії на ЧАЕС потенційно забруднені території поширилися на 200 тис. кв. км.

• Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років.

• Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей (після Чорнобильської катастрофи було 600 тис.). А кількість загиблих може в десятки разів перевищити кількість жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС.

• Може відбутися значний викид радіоактивного цезію-137, що становитиме небезпеку для здоров’я громадян, стану водойм та ґрунтів. Цей елемент інтенсивно сорбується ґрунтом і донними відкладами, забруднює продукти харчування.

• Радіонуклідне забруднення пошириться на Дніпро, Чорне та Азовське моря.

Як уточнила Тимочко, найгірші наслідки виникнуть, якщо російські війська проб’ють оболонку в усіх енергоблоках Запорізької АЕС, зачепивши реактор.

Загрози для світу

У разі аварії на ЗАЕС під загрозою опиняться життя та здоров’я мільйонів людей. Радіоактивне забруднення територій є надзвичайно довготривалим. Високі дози радіації в довгостроковій перспективі можуть спровокувати опіки, гостру променеву хворобу, численні патології, зокрема летальні випадки.

Внаслідок ураження деяких видів білків у клітинах організму людина може захворіти на рак. Крім того, радіоактивне забруднення може стати причиною різних генетичних мутацій, які передаються через декілька поколінь.

Тетяна Тимочко зазначила, що в разі аварії під загрозою забруднення опиниться не лише Україна, а й багато інших країн. Все залежатиме від циркуляції повітряних мас на той момент.

– Аварія на ЗАЕС призведе до транскордонного радіоактивного зараження довкілля багатьох країн: через атмосферну циркуляцію повітряних мас, перенесення радіонуклідних частинок водами річок та опадами будуть уражені значні території. Наслідки залежатимуть від швидкості та напряму вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи, так і прикордонні області РФ – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила вона.

У Всеукраїнській екологічній лізі наполягають, що в цій ситуації Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має вжити рішучіших кроків, щоб убезпечити Запорізьку АЕС від ядерного тероризму РФ.

Фото: Енергоатом

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