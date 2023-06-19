Оккупанты могут взорвать ЗАЭС – Подоляк

Россия использует террористические методы, такие, как подрыв Каховской ГЭС, потому что на сегодняшний день нет военных инструментов влияния на развитие событий по линии фронта. Поэтому необходимо признать, что риски для оккупированной Запорожской АЭС есть.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС — это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС, — сказал он.

Подоляк отметил, что Россия устами диктатора Владимира Путина сказала одну простую вещь: смотрите, подсознательно мы понимаем, что мы проиграем войну и оставим территорию Украины.

– Но какую территорию Украины мы оставим? Максимально разрушенной. Мы хотим, чтобы вы чувствовали последствия этой войны. Мы будем уничтожать, выжигать все, что у вас есть, – добавил советник главы Офиса президента и отметил, что есть ряд предохранителей, которые помогут не допустить фатального сценария на ЗАЭС.

– Во-первых, признать, что есть риски, не делать вид, что рисков нет. Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью. И, в-третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме. Персонал исключительно украинский, хотите там поставить мониторинговую миссию МАГАТЭ — поставьте, – сказал Подоляк.

Он отметил, что в контексте от глобального сообщества есть один инструмент достаточно жесткий — санкции против Росатома.

Также Подоляк сообщил, что этой зимой РФ также может прибегнуть к массированным атакам по инфраструктуре.

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