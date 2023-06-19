Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты могут взорвать ЗАЭС – Подоляк

Оккупанты могут взорвать ЗАЭС – Подоляк
Фото: Факти ICTV

Россия использует террористические методы, такие, как подрыв Каховской ГЭС, потому что на сегодняшний день нет военных инструментов влияния на развитие событий по линии фронта. Поэтому необходимо признать, что риски для оккупированной Запорожской АЭС есть.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— У России есть, безусловно, такая опция, как ЗАЭС, и мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС — это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке России взорвать ЗАЭС, — сказал он.

Подоляк отметил, что Россия устами диктатора Владимира Путина сказала одну простую вещь: смотрите, подсознательно мы понимаем, что мы проиграем войну и оставим территорию Украины.

– Но какую территорию Украины мы оставим? Максимально разрушенной. Мы хотим, чтобы вы чувствовали последствия этой войны. Мы будем уничтожать, выжигать все, что у вас есть, – добавил советник главы Офиса президента и отметил, что есть ряд предохранителей, которые помогут не допустить фатального сценария на ЗАЭС.

– Во-первых, признать, что есть риски, не делать вид, что рисков нет. Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью. И, в-третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме. Персонал исключительно украинский, хотите там поставить мониторинговую миссию МАГАТЭ — поставьте, – сказал Подоляк.

Он отметил, что в контексте от глобального сообщества есть один инструмент достаточно жесткий — санкции против Росатома.

Также Подоляк сообщил, что этой зимой РФ также может прибегнуть к массированным атакам по инфраструктуре.

Читайте также
На ЗАЭС фактически утрачена аварийная готовность и реагирование – глава регулятора
Оккупанты могут взорвать ЗАЭС – Подоляк

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС, Михаил Подоляк, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Советские каски и голод: пленный под Бахмутом о ситуации в армии РФ
російський полонений
Враг осуществляет активное наступление: Минобороны о ситуации на Лиманском и Купянском направлениях
Українські військові
Подсанкционные россияне смогут добровольно передать активы на восстановление Украины – МИД Британии
Джеймс Клеверлі
Приобрел трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн: заместителя мэра Чернигова уличили в коррупции
заступнику мера Чернігова повідомили про підозру у корупції
Этой зимой РФ также может прибегнуть к массированным атакам по инфраструктуре — Подоляк
Михайло Подоляк
Видео
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Петр Демьянчук
Уютные отели и современные комплексы: где отдохнуть в Карпатах
Карпаты
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Оккупанты могут взорвать ЗАЭС – Подоляк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Оккупанты могут взорвать ЗАЭС – Подоляк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь