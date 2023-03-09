Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оправдывала агрессию РФ против Украины. Владелице херсонского телеканала сообщили о подозрении

Бедрак Виктория, редактор ленты
Оправдывала агрессию РФ против Украины. Владелице херсонского телеканала сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме владелице херсонского телеканала.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время временной оккупации Херсонской области подозреваемая сотрудничала с оккупационными властями. Женщина должна была формировать положительный имидж деятельности захватчиков среди местного населения.

Сейчас смотрят

— Подозреваемая проводила интервью с представителями оккупационной власти области, поддерживая нарративы страны-агрессора и дискредитируя украинскую власть. На ее медийных платформах оправдывалась, признавалась правомерной и отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, — говорится в сообщении.

Читайте
Называла массовые убийства в Буче инсценировкой: в рядах СБУ разоблачили сторонницу “русского мира”

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка