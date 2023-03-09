Оправдывала агрессию РФ против Украины. Владелице херсонского телеканала сообщили о подозрении
Фото: Офис генпрокурора
Правоохранители заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме владелице херсонского телеканала.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, во время временной оккупации Херсонской области подозреваемая сотрудничала с оккупационными властями. Женщина должна была формировать положительный имидж деятельности захватчиков среди местного населения.
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— Подозреваемая проводила интервью с представителями оккупационной власти области, поддерживая нарративы страны-агрессора и дискредитируя украинскую власть. На ее медийных платформах оправдывалась, признавалась правомерной и отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, — говорится в сообщении.