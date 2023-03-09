Март, 09 в 14:34

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме владелице херсонского телеканала.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время временной оккупации Херсонской области подозреваемая сотрудничала с оккупационными властями. Женщина должна была формировать положительный имидж деятельности захватчиков среди местного населения.

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