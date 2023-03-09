Называла массовые убийства в Буче инсценировкой: в рядах СБУ разоблачили сторонницу “русского мира”

Март, 09 в 14:27

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачило еще одну чиновницу регионального подразделения Службы, которая оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Также сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как “внутренний гражданский конфликт” и называла “инсценировками” массовые убийства и пытки людей в Буче, – говорится в сообщении.

Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе о. Змеиный.

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На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Женщине грозит до трех лет заключения.