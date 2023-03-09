Березень, 09 в 14:34

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі власниці херсонського телеканалу.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час тимчасової окупації Херсонщини підозрювана співпрацювала з окупаційною владою. Жінка мала формувати позитивний імідж діяльності загарбників серед місцевого населення.

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