Виправдовувала агресію РФ проти України. Власниці херсонського телеканалу повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора
Правоохоронці заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі власниці херсонського телеканалу.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, під час тимчасової окупації Херсонщини підозрювана співпрацювала з окупаційною владою. Жінка мала формувати позитивний імідж діяльності загарбників серед місцевого населення.
Зараз дивляться
– Підозрювана проводила інтерв’ю з представниками окупаційної влади області, підтримуючи наративи країни-агресора та дискредитуючи українську владу. На її медійних платформах виправдовувалась, визнавалася правомірною та заперечувалася збройна агресія РФ проти України, – йдеться в повідомленні.