Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Виправдовувала агресію РФ проти України. Власниці херсонського телеканалу повідомили про підозру

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Виправдовувала агресію РФ проти України. Власниці херсонського телеканалу повідомили про підозру
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі власниці херсонського телеканалу.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час тимчасової окупації Херсонщини підозрювана співпрацювала з окупаційною владою. Жінка мала формувати позитивний імідж діяльності загарбників серед місцевого населення.

Зараз дивляться

– Підозрювана проводила інтерв’ю з представниками окупаційної влади області, підтримуючи наративи країни-агресора та дискредитуючи українську владу. На її медійних платформах виправдовувалась, визнавалася правомірною та заперечувалася збройна агресія РФ проти України, – йдеться в повідомленні.

Читайте
Називала масові вбивства в Бучі інсценуванням: у лавах СБУ викрили прихильницю “русского міра”

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка