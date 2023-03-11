Березень, 11 в 12:00

Українські військові, які обороняють місто Бахмут (Донецька область), виконують низку завдань, зокрема не дають російським окупантами просунутися вперед.

Про це поінформував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

Так, українські воїни дають гідну відсіч армії РФ та продовжують утримувати місто.

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Як пояснив Сирський, сили та ресурси, залучені до оборони Бахмута, не дозволяють ворогу реалізувати його задум, ламають плани РФ, а також змушують окупантів відмовитися від просування вперед.

Крім того, українські захисники виснажують війська РФ, тим самим даючи час на підготовку весняного контрнаступу ЗСУ.

– Справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт та, не шкодуючи ані себе, ані ворогів, завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами, – наголосив Сирський.

Сирський про бої за Бахмут: Весняний контрнаступ не за горами, потрібно виграти час / 7 фотографий

Як уточнили в пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ, генерал перебуває на найважливіших ділянках фронту на Сході України. Сирський контролює оперативну обстановку на фронті, а також вживає заходів для утримання Бахмута під контролем України.

Як відомо, 6 березня на Ставці верховного головнокомандувача головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції в Бахмуті й подальше укріплення там позицій ЗСУ.

Ситуація в місті загострена, війська РФ продовжують наступ та намагаються прорвати оборону наших військ. Однак українські військові завдають ворогу величезних втрат.

За оцінками розвідки НАТО, РФ втратила у Бахмуті в 5 разів більше військових, ніж Україна. Зокрема, під час боїв за місто ЗСУ знищили більшість ПВК Вагнера.

Попри важку ситуацію, в Бахмуті залишаються діти та частина мешканців.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Фото: Сухопутні війська ЗСУ