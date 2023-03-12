Выселение УПЦ МП из Лавры: митрополит Павел на проповеди ругал ПЦУ и власть, пообещав бороться

Март, 12 в 19:04

Митрополит УПЦ МП Павел (настоящее имя Петр Лебедь) во время своей проповеди перед прихожанами выразил возмущение из-за решения Заповедника Киево-Печерская лавра разорвать контракт с религиозной организацией.

Свое обращение архиерей УПЦ МП сделал на русском языке. В нем он в несколько резкой форме пообещал бороться “до последнего”.

Священнослужитель во время речи назвал Православную церковь Украины “осквернителями” и “поносителями”. А украинская власть во главе с президентом Зеленским, по словам митрополита Павла, — “потомки гонителей церкви и внуки революции”.

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— Если поносят церковь, то поносят Христа. Если поносят церковь, то поносят тех, кто ходит в церковь, — высказал, в частности, такую цитату настоятель.

10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.

Это означает, что представители УПЦ МП должны освободить здания, находящиеся на балансе заповедника, до указанной даты текущего года.

В тот же день глава МКИП Александр Ткаченко сообщил, что с 11 марта будут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений.