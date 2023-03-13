Утром россияне атаковали Куцурубскую общину: двое погибших, пострадал ребенок — Ким
Утром 13 марта оккупанты обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.
— По предварительной информации один погибший, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушения жилых домов, — говорится в сообщении.
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Обновлено в 09:10 По данным главы ОВА, в результате вражеской атаки погибли мужчина и женщина 1978-го и 1980-го г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 383-и сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Фото: Виталий Ким