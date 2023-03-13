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Факты / Україна

Утром россияне атаковали Куцурубскую общину: двое погибших, пострадал ребенок — Ким

Бедрак Виктория, редактор ленты
Утром россияне атаковали Куцурубскую общину: двое погибших, пострадал ребенок — Ким

Утром 13 марта оккупанты обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

— По предварительной информации один погибший, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушения жилых домов, — говорится в сообщении.

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Обновлено в 09:10 По данным главы ОВА, в результате вражеской атаки погибли мужчина и женщина 1978-го и 1980-го г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения.


Полномасштабная война в Украине продолжается уже 383-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Взрывы в окрестностях Херсона и обстрел Куцурубской общины Николаевской области: что происходит на 383-и сутки войны (онлайн)

Фото: Виталий Ким

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