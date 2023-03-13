Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вранці росіяни атакували Куцурубську громаду: двоє загиблих, постраждала дитина – Кім

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Вранці росіяни атакували Куцурубську громаду: двоє загиблих, постраждала дитина – Кім

Уранці 13 березня окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

– За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Оновлено о 09:10 За даними глави ОВА, в результаті ворожої атаки загинули чоловік та жінка 1978-го та 1980-го р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей дістали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 383-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте
Вибухи на околицях Херсону та обстріл Куцурубської громади на Миколаївщині: що відбувається на 383-ю добу війни (онлайн)

Фото: Віталій Ким

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка