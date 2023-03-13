Березень, 13 в 9:08

Уранці 13 березня окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

– За попередньою інформацією один загиблий, під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків, – йдеться в повідомленні.

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Оновлено о 09:10 За даними глави ОВА, в результаті ворожої атаки загинули чоловік та жінка 1978-го та 1980-го р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей дістали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 383-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Віталій Ким