Взорванная железная дорога на Херсонщине и обстрелы Сумщины: что происходит на 383 сутки войны (онлайн)

СБУ подтвердила личность расстрелянного россиянами военного после лозунга Слава Украине — это Александр Мациевский.

Под Бахмутом ВСУ уничтожили такое количество россиян, которого бы хватило для наступления на Киев — эксперт.

Выселение УПЦ МП из Лавры: митрополит Павел на проповеди ругал ПЦУ и власть, пообещав бороться.

Люксембург передал Украине 14 бронеавтомобилей скорой помощи.

ВСУ пытаются отбросить армию РФ на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить обстрелы на Херсонщине — Гуменюк.

Украина увеличит военные расходы на более чем полтриллиона грн — Железняк.