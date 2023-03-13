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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Взорванная железная дорога на Херсонщине и обстрелы Сумщины: что происходит на 383 сутки войны (онлайн)

Взорванная железная дорога на Херсонщине и обстрелы Сумщины: что происходит на 383 сутки войны (онлайн)

СБУ подтвердила личность расстрелянного россиянами военного после лозунга Слава Украине — это Александр Мациевский.

Под Бахмутом ВСУ уничтожили такое количество россиян, которого бы хватило для наступления на Киев — эксперт.

Выселение УПЦ МП из Лавры: митрополит Павел на проповеди ругал ПЦУ и власть, пообещав бороться.

Люксембург передал Украине 14 бронеавтомобилей скорой помощи.

ВСУ пытаются отбросить армию РФ на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить обстрелы на Херсонщине — Гуменюк.

Украина увеличит военные расходы на более чем полтриллиона грн — Железняк.

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01:00 - 13 марта

Страна-агрессор Россия несет многочисленные потери среди своих военных в боях против Украины на Бахмутском направлении. Ежедневно российские солдаты пытаются штурмовать город, однако ВСУ держат прочную оборону.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 12 марта. По его словам, только там украинские воины ликвидировали более 1,1 тыс. бойцов врага.

Бахмут - це Україна

Фото: Depositphotos

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00:23 - 13 марта

Если западные партнеры предоставят Украине ракеты средней дальности, это значительно усилит будущее контрнаступление ВСУ.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отвечая на вопрос о том, насколько критичным для контрнаступления является отсутствие современных истребителей.

— Если Украине предоставят ракеты средней дальности, начиная от 150 километров, в том количестве, которое необходимо для того, чтобы эффективно уничтожать позиции врага в оперативном тылу и дальше — это тоже будет довольно существенным усилением. Ракеты не заменят авиацию, но смогут выполнять подобные задачи — наносить удары по складам, объектам с боеприпасами, по живой силе и технике противника, — сказал он.

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00:21 - 13 марта

Великобритания передаст Украине эскадрилью основных боевых танков третьего поколения Challenger 2 в рамках нового пакета военной помощи.

— В рамках пакета значительной боевой мощи, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2. Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего, — отметили в Минобороны Великобритании.

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00:20 - 13 марта

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Александру Мациевскому. Его расстреляли российские оккупанты после сказанного им лозунга Слава Украине — этот момент попал на видео, которое не оставило равнодушным ни одного украинца.

— Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине, за его Слава Украине, — отметил Зеленский.

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00:14 - 13 марта

В Николаевской области 13-летний подросток подорвался на неизвестном предмете на территории частного дома. Ребенка госпитализировали в больницу.

Ребенок из села Любомировка Шевченковской громады получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей. Парня госпитализировали, врачи уже оказывают ему квалифицированную медицинскую помощь.

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00:13 - 13 марта

В Сумской области российские войска обстреляли приграничную территорию. В частности, армия РФ нанесла удары по Белопольской общине.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Всего было зафиксировано не менее 18 прилетов из минометов оккупантов.

Фото: Сумская ОВА

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00:10 - 13 марта

В Херсонской области украинские партизаны внесли коррективы в планы поставки вооружения оккупантов, взорвав железнодорожные пути.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск участники партизанского движения Атеш взорвали железнодорожное полотно.

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