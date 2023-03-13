Взорванная железная дорога на Херсонщине и обстрелы Сумщины: что происходит на 383 сутки войны (онлайн)
СБУ подтвердила личность расстрелянного россиянами военного после лозунга Слава Украине — это Александр Мациевский.
Под Бахмутом ВСУ уничтожили такое количество россиян, которого бы хватило для наступления на Киев — эксперт.
Выселение УПЦ МП из Лавры: митрополит Павел на проповеди ругал ПЦУ и власть, пообещав бороться.
Люксембург передал Украине 14 бронеавтомобилей скорой помощи.
ВСУ пытаются отбросить армию РФ на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить обстрелы на Херсонщине — Гуменюк.
Украина увеличит военные расходы на более чем полтриллиона грн — Железняк.
Страна-агрессор Россия несет многочисленные потери среди своих военных в боях против Украины на Бахмутском направлении. Ежедневно российские солдаты пытаются штурмовать город, однако ВСУ держат прочную оборону.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 12 марта. По его словам, только там украинские воины ликвидировали более 1,1 тыс. бойцов врага.
Если западные партнеры предоставят Украине ракеты средней дальности, это значительно усилит будущее контрнаступление ВСУ.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отвечая на вопрос о том, насколько критичным для контрнаступления является отсутствие современных истребителей.
— Если Украине предоставят ракеты средней дальности, начиная от 150 километров, в том количестве, которое необходимо для того, чтобы эффективно уничтожать позиции врага в оперативном тылу и дальше — это тоже будет довольно существенным усилением. Ракеты не заменят авиацию, но смогут выполнять подобные задачи — наносить удары по складам, объектам с боеприпасами, по живой силе и технике противника, — сказал он.
Великобритания передаст Украине эскадрилью основных боевых танков третьего поколения Challenger 2 в рамках нового пакета военной помощи.
— В рамках пакета значительной боевой мощи, чтобы помочь Украине противостоять вторжению и вернуть свою территорию, Великобритания отправит в Украину эскадрилью танков Challenger 2. Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего, — отметили в Минобороны Великобритании.
As part of a package of significant combat power to help Ukraine resist invasion and retake its territory, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.
Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/tItqHBtQZJ
— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 12, 2023
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Александру Мациевскому. Его расстреляли российские оккупанты после сказанного им лозунга Слава Украине — этот момент попал на видео, которое не оставило равнодушным ни одного украинца.
— Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине, за его Слава Украине, — отметил Зеленский.
В Николаевской области 13-летний подросток подорвался на неизвестном предмете на территории частного дома. Ребенка госпитализировали в больницу.
Ребенок из села Любомировка Шевченковской громады получил взрывные травмы, осколочные ранения тела и конечностей. Парня госпитализировали, врачи уже оказывают ему квалифицированную медицинскую помощь.
В Сумской области российские войска обстреляли приграничную территорию. В частности, армия РФ нанесла удары по Белопольской общине.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Всего было зафиксировано не менее 18 прилетов из минометов оккупантов.
В Херсонской области украинские партизаны внесли коррективы в планы поставки вооружения оккупантов, взорвав железнодорожные пути.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск участники партизанского движения Атеш взорвали железнодорожное полотно.