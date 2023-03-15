Март, 15 в 0:14

Над Черным морем 14 марта 2023 года беспилотник MQ-9 Reaper (Жнец) был поврежден российским истребителем Су-27, когда находился на международной территории.

Из-за повреждения командования США пришлось утопить свой беспилотник.

Кроме того, Соединенные Штаты и Украина ведут переговоры о закупке Киевом тяжелых ударных беспилотников американского производства MQ-9 Reaper.

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Об этом в апреле 2022 года сообщило издание Forbes со ссылкой на свои источники.

На прошлой неделе в Вашингтоне прошла встреча официальных представителей Украины с калифорнийским производителем General Atomics.

И хотя окончательное решение за правительством США, которое должно одобрить любую такую ​​продажу, вероятно, отмечает издание, что переговоры с General Atomics состоялись благодаря “зеленому свету” от Белого дома.

Представитель компании Марк Бринкли заявил, что при одобрении американского политического руководства такого соглашения БПЛА может оказаться в руках украинских военных в течение считанных дней.

Разработчик не уточнял заинтересовавшую Украину модель БПЛА, но, по данным Forbes, речь, вероятно, о беспилотниках MQ-9 Reaper.

Что известно об американском беспилотнике, каковы его характеристики, преимущества и где он применялся – читайте в материале Фактов ICTV.

Общие сведения

Беспилотник Reaper является многоцелевым разведывательным аппаратом, работающим в составе Вооруженных Сил США.

Жнец применялся во всех операциях США – в Афганистане, Ираке, Сирии.

БПЛА также используется для патрулирования и охраны границ страны с Канадой и Мексикой.

MQ-9 Reaper относят к беспилотникам тяжелого класса, способному поражать цели на расстоянии более 10 км от своего местонахождения.

Первый Reaper был поставлен ВВС США в марте 2007 года, а уже в октябре аппараты этого типа выполняли боевые задания в Афганистане. В августе 2008 года ВВС США завершили перевооружение беспилотными летательными аппаратами Reaper первой боевой авиачасти – 174-го истребительного авиакрыла Национальной гвардии.

Преимущества MQ-9 Reaper

Основными преимуществами БПЛА перед самолетами является меньшая стоимость закупки и эксплуатации, а также большая продолжительность полета, безопасность операторов и возможность их посменной работы при длительных полётах.

Также к преимуществам можно отнести:

Завышенная система шифрования радиосигналов.

Система наведения аппарата на цель AN/AAS-52 с камерами в инфракрасном и обычном диапазоне.

MQ 9 Reaper имеет лазерный дальномер – указатель.

Радар с фазированной решеткой, необходим для наведения и корректировки полета авиабомб и датчик движения и сопровождения цели.

Характеристики

Воздушный потолок: 15 км

Работа в автономном режиме: 16-28 час

Дальность: 5920 км

Емкость топлива: 1,3 тыс. кг

Длина: 11 метров

Грузоподъемность: 1,7 тыс. кг

Вес: 2223 кг (пустой); 4760 кг (максимальный)

Размах крыла: 20 м

Максимальная скорость: 400 км/ч

Крейсерская скорость: 160 км/ч

Двигатель: Honeywell TP331-10 турбовинтовой, 670 кВт

Вооружение

Беспилотник вооружен четырьмя (по другим данным 10) ракетами “воздух — земля” AGM-114 Hellfire

Имеет две бомбы лазерной наводки GBU-12 Paveway II

Стоимость

Стоимость единицы составляет около 8 миллионов долларов США в зависимости от конфигурации.

Источники: Military, Forbes