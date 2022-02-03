Ударный беспилотник Bayraktar: его характеристики и применение украинской армией

Турецкий Bayraktar – это ударный беспилотный летательный аппарат, способный разгоняться до скорости более 200 км в час.

В его функционал входит сброс управляемых противотанковых ракет и авиабомб. Аппарат может подниматься на высоту более 8 км и находиться в полете в течение суток.

Украина имеет две версии этих дронов: один работает в радиусе 150 км, другой – 300 км.

Основными преимуществами Bayraktar является его использование на далеком расстоянии, точность поражения и мобильность.

Соглашение с Турцией о покупке дронов Bayraktar TB2 Украина заключила в начале 2019 года. В том же году украинская армия получила эти БПЛА. На Востоке Украины беспилотники совершают боевое дежурство с прошлой весной.

В октябре 2021 года украинские военные впервые применили Bayraktar на фронте, возле Гранитного, уничтожив российскую гаубицу, из которой кафиры убили нашего защитника.

3 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган посетил Украину. В ходе визита украинские и турецкие представители подписали договор о зоне свободной торговли (ЗСТ).

Директор по связям с общественностью турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что Анкара не откажется от поставок оружия в Украину, несмотря на недовольство России.

В последний раз Реджеп Эрдоган был в Киеве два года назад.

Фото: Укроборонпром

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