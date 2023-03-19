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Факты / Україна

Карта боевых действий на 19.03.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки отбили 83 атаки российских оккупантов, которые, пытаясь захватить Донецкую и Луганскую области, продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 19.03.2023

Карта бойових дій 18 березня 2023

Потери РФ на 19 марта 2023

  • личного состава – около 164 910 (+710),
  • танков ‒ 3 532 (+21),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 853 (+23),
  • артиллерийских систем – 2 568 (+8),
  • реактивных систем залпового огня – 507 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 268 (+3),
  • самолетов – 305,
  • вертолетов – 290,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 159,
  • крылатых ракет ‒ 907,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 408 (+4),
  • специальной техники – 262 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 389-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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