Карта боевых действий на 19.03.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники за сутки отбили 83 атаки российских оккупантов, которые, пытаясь захватить Донецкую и Луганскую области, продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 19.03.2023
Потери РФ на 19 марта 2023
- личного состава – около 164 910 (+710),
- танков ‒ 3 532 (+21),
- боевых бронированных машин ‒ 6 853 (+23),
- артиллерийских систем – 2 568 (+8),
- реактивных систем залпового огня – 507 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 268 (+3),
- самолетов – 305,
- вертолетов – 290,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 159,
- крылатых ракет ‒ 907,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 408 (+4),
- специальной техники – 262 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 389-е сутки.
Сейчас смотрят
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.