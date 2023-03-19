Март, 19 в 7:14

Украинские защитники за сутки отбили 83 атаки российских оккупантов, которые, пытаясь захватить Донецкую и Луганскую области, продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 19.03.2023

Потери РФ на 19 марта 2023

личного состава – около 164 910 (+710),

танков ‒ 3 532 (+21),

боевых бронированных машин ‒ 6 853 (+23),

артиллерийских систем – 2 568 (+8),

реактивных систем залпового огня – 507 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 268 (+3),

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 159,

крылатых ракет ‒ 907,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 408 (+4),

специальной техники – 262 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 389-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.