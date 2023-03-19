Карта бойових дій на 19.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 19 в 7:14

Українські захисники за добу відбили 83 атаки російських окупантів, які, намагаючись захопити Донецьку та Луганську області, продовжують наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 19.03.2023

Втрати РФ на 19 березня 2023

особового складу ‒ близько 164 910 (+710),

танків ‒ 3 532 (+21),

бойових броньованих машин ‒ 6 853 (+23),

артилерійських систем – 2 568 (+8),

реактивних систем залпового вогню – 507 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 268 (+3),

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 159,

крилатих ракет ‒ 907,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 408 (+4),

спеціальної техніки ‒ 262 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.