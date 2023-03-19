Карта бойових дій на 19.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники за добу відбили 83 атаки російських окупантів, які, намагаючись захопити Донецьку та Луганську області, продовжують наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 19.03.2023
Втрати РФ на 19 березня 2023
- особового складу ‒ близько 164 910 (+710),
- танків ‒ 3 532 (+21),
- бойових броньованих машин ‒ 6 853 (+23),
- артилерійських систем – 2 568 (+8),
- реактивних систем залпового вогню – 507 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 268 (+3),
- літаків – 305,
- гелікоптерів – 290,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 159,
- крилатих ракет ‒ 907,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 408 (+4),
- спеціальної техніки ‒ 262 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.