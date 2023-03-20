Март, 20 в 15:24

В Украине перед судом предстанет экс-начальник Управления Службы безопасности в Харьковской области, подозреваемый в государственной измене. Ему грозит пожизненное заключение.

В Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований фамилию не озвучивают. Однако, судя по сообщениям, речь идет о Романе Дудине, который возглавлял харьковское СБУ на момент полномасштабного вторжения РФ.

Его подозревают по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (Государственная измена); ч. 5 ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы); ч. 4 ст. 402 (Неподчинение).

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По данным следствия, Дудин накануне 24 февраля 2022 года знал о высокой вероятности полномасштабного вторжения войск РФ.

– Но вместо организации работы по противодействию врагу, он фактически занялся саботажем. Считая, что наступление (войск РФ. – Ред.) будет успешным, и надеясь, что это будет учтено оккупационной “властью” РФ, руководитель спецслужбы пограничного региона занялся подрывной деятельностью против Украины, нанесшей ущерб обороноспособности и государственной безопасности, — подчеркнули в ГБР.

Согласно расследованию, Роман Дудин организовал попытку отстранения от исполнения обязанностей главы Харьковской ОВА Олега Синегубова. Целью была попытка захватить государственную власть в регионе.

Кроме того, экс-руководитель управления СБУ через СМИ пытался дискредитировать власти Харькова и области, предоставлял ложную информацию.

По версии следствия, Дудин пытался парализовать органы безопасности области. В начале полномасштабной войны он отдал приказ личному составу УСБУ в Харьковской области покинуть административное здание спецслужбы и территорию Харькова. Для этого у Дудина не было никаких законных оснований.

В условиях военного положения он самовольно покинул место несения службы в Харькове без уважительных причин.

Следствие пришло к выводу, что Дудин “намеренно создал условия для сдачи врагу” оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих. Все это вооружение находилось на хранении в административном здании УСБУ в Харькове.

Как рассказывал начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко, когда работники СБУ покинули Харьков, в здании спецслужбы было обнаружено огромное количество оружия, оставленного без присмотра. И если бы российским военным удалось закрепиться в здании СБУ, судьба Харькова могла быть совсем другой.

Досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Управления СБУ завершено. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

После ознакомления адвокатов с материалами дело будет передано в суд.

Роман Дудин был задержан в сентябре прошлого года. А в конце мая президент Украины Владимир Зеленский уволил его с должности начальника УСБУ Харьковской области.