Березень, 20 в 15:24

В Україні перед судом постане ексначальник Управління Служби безпеки в Харківській області, якого підозрюють у державній зраді. Йому загрожує довічне ув’язнення.

В Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань прізвище не озвучують. Однак, судячи з повідомлень, йдеться про Романа Дудіна, який очолював харківське СБУ на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Його підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (Державна зрада); ч. 5 ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби); ч. 4 ст. 402 (Непокора).

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За даними слідства, Дудін напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність повномасштабного вторгнення військ РФ.

– Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем. Вважаючи, що наступ (військ РФ. – Ред.) буде успішним, і сподіваючись, що це буде враховано окупаційною “владою” РФ, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці, – наголосили в ДБР.

Згідно з розслідуванням, Роман Дудін організував спробу усунення від виконання обов’язків голови Харківської ОВА Олега Синєгубова. Метою було намагання захопити державну владу в регіоні.

Крім того, екскерівник управління СБУ через ЗМІ намагався дискредитувати владу Харкова та області, надавав неправдиву інформацію.

За версією слідства, Дудін намагався паралізувати органи безпеки області. На початку повномасштабної війни він віддав наказ особовому складу УСБУ в Харківській області залишити адміністративне приміщення спецслужби та територію Харкова. Для цього Дудін не мав жодних законних підстав.

В умовах воєнного стану він самовільно залишив місце несення служби в Харкові без поважних причин.

Слідство дійшло висновку, що Дудін “умисно створив умови для здачі ворогу” зброї, боєприпасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців. Усе це озброєння перебувало на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харкові.

Як розповідав начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко, коли працівники СБУ залишили Харків, у будівлі спецслужби було виявлено величезну кількість зброї, залишеної без нагляду. І якби російським військовим вдалося закріпитися в будівлі СБУ, доля Харкова могла б бути зовсім іншою.

Досудове розслідування щодо колишнього керівника Управління СБУ завершено. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Після ознайомлення адвокатів з матеріалами справа буде передана до суду.

Романа Дудіна затримала у вересні минулого року. А наприкінці травня президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади начальника УСБУ Харківської області.