Бывший руководитель СБУ в Харьковской области Роман Дудин пытался захватить власть в регионе в первый день полномасштабной войны 24 февраля.

Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в интервью Общественному.

Руководитель ОВА впервые согласился рассказать в общих чертах о том, что происходило в области в конце февраля, потому что по делу Дудина уже завершилось досудебное расследование, а материалы уже переданы в суд.

Сейчас смотрят

По словам Олега Синегубова, в первые часы вторжения Дудин заявил, что ему нужно проверить кабинет главы ОВА, потому что там якобы “поработали какие-то российские диверсанты”.

Вместо проверки стол главы ОВА убрали, а в сети появилось фото его пустого кабинета.

Самого руководителя областной военной администрации Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, которые зашли в кабинет через несколько минут после работников СБУ, оттуда с применением силы вывели.

Команда Службы безопасности покинула здание только после приказа президента Владимира Зеленского.

На следующую ночь, говорит Олег Синегубов, Роман Дудин покинул даже границы Харькова, оставив открытым здание СБУ, второй этаж которого был полностью завален боекомплектом – автоматами, патронами, снарядами к РПГ, гранатометам и т. д.

– Я не хочу сейчас делать выводы какие-то громкие. Пусть это сделают суд и правоохранительные органы. Я говорю только о фактах, – отмечает Олег Синегубов.

По убеждению главы ОВА, в действиях Романа Дудина есть некий “российский след”.

– Какой-то след там все-таки есть. Не может человек, ответственный за такое направление, принимать такие решения, – уверен глава областной военной администрации.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Дудина с должности начальника УСБУ Харьковской области в конце мая.

Глава государства отметил, что тот не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны.

В сентябре бывший глава СБУ области был задержан по подозрению в государственной измене и самовольном оставлении места службы во время военного положения.

В случае, если вину докажут, Дудину грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: Общественное

Фото: Харківська ОВА