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Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал о самом критичном периоде в обороне Харькова, предателях и попытке РФ ликвидировать власть области.

23 августа 2022 года, когда Харьков отмечал День города, начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко пригласил журналистов на улицу Жон Мироносиц: “Что-то такое покажу!”. Звучало интригующе.

Был солнечный августовский день, мы собрались возле уничтоженного ракетой областного управления Нацполиции, в воздухе чувствовалось напряжение – на следующий день, когда страна будет отмечать День Независимости, в Харькове объявят самый большой комендантский час, который продлится полтора дня.

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Мы делились с коллегами информацией и догадками. Как вдруг загудела бронетехника, и из-за угла вынырнул российский Тигр. Он припарковался у управления Нацполиции. Владимир Тимошко не скрывал удовольствия: “Это трофейный!”.

На нескольких таких бронемашинах “элитные” российские спецназовцы прорвались в город 27 февраля, обстреляли Национальную полицию, торговый центр и закрепились в школе на Шевченко. Тогда там состоялся один из решающих боев для Харькова, а лучшие путинские разведчики и десантники вернулись домой в черных пакетах.

На трофейном Тигре заглавными буквами написано Добрый вечер, мы из Харькова, теперь он служит харьковской полиции.

Владимир Тимошко прибыл в Харьков 24 февраля 2022 года около часа дня. Первый день полномасштабного вторжения стал его первым рабочим днем в должности начпола Харьковщины. До этого Тимошко возглавлял теруправление ДБР в Полтаве.

Он пытался добраться до Харькова как можно скорее, в управлении Нацполиции его ждали правоохранители.

Это здание будет уничтожено 2 марта во время ракетной атаки врага, многие погибли, а Тимошко вместе с подчиненными и главой облвойскадминистрации Олегом Синегубовым оказались под завалами.

– А я дал слово в кабинете главы Национальной полиции Игоря Владимировича Клименко, что Харьков не оставлю. Я дал слово министру Денису Анатольевичу Монастырскому, с которым был постоянно на связи. Я дал слово, что не выйдем из города. В 13:30 на месте были все заместители, все начальники управлений центрального аппарата, все начальники ХРУПов (Харьковское районное управление полиции), – вспоминает Тимошко.

По его словам, в это время уже были захвачены врагом отделения полиции в Липцах, Волчанске, оккупанты подходили к Золочеву, Дергачеву, Купянску, была угроза Чугуеву.

– Подходили со стороны Старого Салтова, захватив Волчанск, была угроза, что отрежут весь куст купянский. Если бы перерезали трассу Харьков-Чугуев, а это основная дорога, по которой идет общение и транспортная развязка на куст Большой Бурлук, Купянск, Двуречная, Шевченково… то есть была такая угроза, — говорит он.

Первое, что сказал подчиненным начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области, пришло время определяться.

– Сказал, что сейчас пришло время показать, зачем вы все надели погоны. Кто не хочет, кто боится – бывает и такое, не надо путаться под ногами, нужно просто написать рапорт сейчас мне прямо в кабинете и пойти сложить удостоверение, жетон, пистолет и уйти домой. Кто хочет со мной остаться – тот остается. Я могу сказать, что все, кто был в кабинете, все руководители служб остались на местах. Из руководителей службы, которые не вышли на связь, было два человека, которые в то время в кабинете не находились, один из райотдела Волчанского, которого я уволил почти сразу – это для меня был принципиальный вопрос. Почему принципиальный – люди оставались воевать, выполнять свои профессиональные обязанности, я не хотел показать людям, что они остались, а кто-то будет получать заработную плату, находясь где-то за Полтавой. Поэтому и этого работника, и еще немного больше 100 других работников я уволил с одним примечанием, каждому написал в приказе и проконтролировал, чтобы это было написано “Нарушение присяги”, — добавляет Тимошко.

Надо было немедленно решать кучу вопросов – уничтожение секретной документации, выдача оружия, рассказывает он. В 15:00 в управление Нацполиции со складов привезли оружие и начали выдавать полицейским.

По его словам, все находились в кабинете, не уезжая из города. Сам Тимошко впервые заехал переодеться примерно 6 или 7 марта.

Мы заходим с Владимиром Тимошко в разрушенное ракетным ударом облуправление Нацпола. Вырванные стены, все черное, чувствуется запах гари.

– Это была комната совещаний, именно в этом кабинете мы находились с 24 февраля, кроме бойцов спецназначения, которые осуществляли охрану дома Главного управления Национальной полиции. К моменту, когда был нанесен ракетный удар, здесь находились полицейские, выдававшие оружие. Это была приемная, у окна стоял пулемет, еще одна пулеметная точка стояла в комнате отдыха, – говорит начальник полиции.

27 февраля, когда в Харьков прорвались россияне, в управлении Нацпола находились бойцы спецназа, тероборона, связисты. Оружие в руки ради обороны Харькова взяли все, в том числе и глава облвойскадминистрации Олег Синегубов, вспоминает Тимошко.

– Я 27 февраля стоял с автоматом. Вот это окно. Спецназовцы стояли на каждом окне, кроме того, на крайнем этаже были выставлены снайперские и пулеметные точки. Кстати, это окно Олега Васильевича Синегубова. Синегубов взял автомат, заслал патрон в патронник и стал у этого окна, – делится воспоминаниями полицейский.

В тот день в Харьков прорывалось несколько колонн российских военных, одна – со стороны оккупированной Малой Рогани, однако ее защитники города уничтожили на поступах в Харьков. Вторая – со стороны Алексеевки. Только во время боя стало ясно – это “элитные” российские спецназовцы, целью которых было зайти в центр Харькова и захватить одно из административных зданий.

– Это были не сотни людей, а десятки людей на боевой технике. Я уверен, что единственной целью прорыва в центре города была необходимость захватить одно из помещений государственного учреждения: ГУНП, помещение СБУ или государственной администрации, забаррикадироваться, поднять флаг над городом и заявить, что он захвачен. Это вызвало бы безумную панику! – подчеркивает Тимошко.

Спецназовцы были рассредоточены по городу, вместе с Нацгвардией, военными ВСУ и теробороной они пытались уничтожить российских военных, которые на большой скорости неслись в центр города. В городе шли уличные бои, людям приказали не выходить из укрытий. Казалось, российские спецназовцы знали, куда ехали.

– Приблизительно в 15:00 24 февраля мне позвонили работники СБУ в Харьковской области, которые спросили, не эвакуируемся ли мы, то есть ГУНП. Я спросил, почему мы должны эвакуироваться, мы остаемся в городе! Мне было сказано, что до нас дошла команда руководителя, что нужно покинуть помещение и уехать в направлении города Днепр. Я перезвонил в то время начальнику Службы безопасности (на тот момент начальником СБУ в Харьковской области был Роман Дудин, ныне он обвинен в госизмене – Ред.), это была какая-то истерика, он вообще общался тогда на эмоциональных, повышенных тонах. Звучало это примерно так: Да кто это говорит, я в кабинете хочешь — приди посмотри! Я его попросил одно: Смотрите, говорю, если вы будете уезжать из помещения, пожалуйста, оставьте Альфу (спецподразделение СБУ – Ред.), иначе я буду вынужден зайти во двор СБУ и расставить свои точки. Потому что я из ГУПН выходить не буду. Я ему дословно сказал, куда придут россияне, если прорвутся в центр города. В первую очередь – в помещение СБУ, – подчеркивал он.

Для эффективной обороны помещения Нацпола нужно было охранять еще и здание СБУ, говорит Тимошко, потому что они расположены рядом друг с другом и имеют общий двор. Однако когда сотрудники СБУ уехали из города, Дудин Тимошко так и не предупредил.

– Я хочу сразу сказать, что большинство работников СБУ – это нормальные, порядочные офицеры, люди, которые и сейчас работают, а тогда, скажем так, с удивлением воспринимали команду руководителя, они не понимали, почему выходят, а работники полиции остаются, – уточняет Тимошко.

К вечеру 24 февраля председатель облвойскадминистрации Олег Синегубов заметил, что охрана здания облсовета, где он находился, снята. Он попросил Тимошко предоставить полицейских для охраны, Тимошко направил туда бойцов спецназначения и полицейских.

– Мы сразу заняли оборону в Харьковской областной госадминистрации и взяли под охрану это здание, то есть с автоматами, пулеметами выставились и фактически с 24 числа и позже охраняли здание обладминистрации, – говорит Тимошко.

В тот же вечер он встретился с Синегубовым, тот спросил его, знает ли он, где находится главный СБУшник области Роман Дудин.

– Я говорю, ну последний раз, когда мы разговаривали примерно в 16-17:00, он заверил, что находится в помещении вместе с Альфой. Синегубов говорит: Нет, по моей информации, он уехал из города. Я снова набрал Дудина, спросил, где он. Он говорит: Я уехал! Я ему: Подожди, я тебя просил, когда ты будешь уезжать, пожалуйста, предупреди меня, потому что мне нужно осуществлять оборону своего здания, а я не могу ее осуществлять, не обороняя твое здание! Ты спецназ оставил? И Дудин ответил: Нет, спецназ вышел со мной, в здании СБУ никого нет, – рассказывает начпол.

Тимошко приказал полицейским проверить, есть ли кто-нибудь в помещении СБУ, и немедленно взять его под охрану. Полицейские подошли к зданию Службы безопасности и были шокированы – открытые ворота, открытые двери в здание – зайти мог кто угодно.

– На следующий день, если не ошибаюсь, ко мне пришел один из руководителей среднего звена СБУ и задал вопрос, который меня удивил. Он попросил меня пустить его в помещение СБУ забрать оружие. Я говорю: Какое оружие, там есть оружие? – удивился Тимошко.

Начпол пытался дозвониться Дудину, и когда тот поднял трубку, спросил, действительно ли в помещении СБУ есть оружие. Как оказалось, оружие там было. По словам Тимошко, Дудин затруднился ответить, почему ее не забрали.

Решать, пускать ли сотрудника СБУ в управление Службы безопасности, Дудин сказал Тимошку самому. Но буквально через несколько минут уже сам Дудин набрал Тимошко. Этот разговор слышали многие сотрудники полиции и глава области.

– Он сказал, что надо проверить, почему этот работник СБУ остался вообще в городе, если он дал приказ всем выйти, и не предатель ли он! А это именно тот пример работника СБУ, который пришел и сказал: Я не уехал из города, я буду его оборонять, пожалуйста, я хочу зайти в собственное помещение, забрать оружие, чтобы с оружием в руках защищать город! – говорит Тимошко.

Вместе с сотрудником СБУ и в сопровождении полиции Тимошко зашел в управление СБУ и увидел там огромное количество оружия, которое Дудин оставил без присмотра. Уже тогда было понятно, что если бы российским военным удалось закрепиться в здании областной Службы безопасности Украины, судьба Харькова могла быть другой.

– Увидели на втором этаже очень много военных ящиков с оружием, начали открывать их, а в них автоматы были, патроны, пистолеты, РПГ, гранаты, то есть достаточно большое количество оружия! Когда был прилет ракеты, четыре или пять дней мы не могли, к сожалению, унести тела своих погибших, потому что весь этот БК взрывался, – отметил начпол.

1 марта враг ударил ракетами по зданию облвойскадминистрации, тогда там погибли десятки человек. В этот момент в помещении должно было состояться очередное совещание под председательством Синегубова, однако его незадолго до начала перенесли в другое помещение.

А 2 марта враг снова ударил ракетами по центру, в том числе по зданию управления Нацполиции. В это время там находился Тимошко, Синегубов, полицейские, связисты. Вероятно, это была попытка ликвидации властей области. А что касается Дудина – на тот момент он уже вернулся в город, по крайней мере, так уверял, говорит Тимошко.

– Состоялся разговор с Дудиным по телефону. Я спросил, где он будет ночевать, он сказал, что в бункере. Возник странный разговор, потому что до этого я несколько раз его спрашивал, может ли он открыть бункер в помещении СБУ на случай, если будет обстрел и мне будет необходимо спрятать там работников полиции. Он ответил мне, что никакого бункера в помещении СБУ нет. Тогда же 1 марта он говорит, что будет ночевать в бункере. Я его спрашиваю: Какой бункер, ты говорил его нет. Он говорит: Ну, для вас нет, для меня есть! Это его ответ, который знает половина личного состава, – вспоминает Тимошко.

Когда около восьми утра 2 марта раздался взрыв – россияне нанесли удар по центру Харькова – в помещении Нацпола области находилось немало людей.

– Нас разбрасывало по кабинету от первого удара ракеты, стекло из всех окон, которые вы видите, вылетело, нас засыпало стеклом, разбрасывало взрывной волной. Все поняли, что сейчас будет второй прилет, как и по обладминистрации (1 марта 2022 — Ред.), крикнули “быстро вниз” и начали спускаться в подвальное помещение ГУНП. Буквально только зашли, и был нанесен второй удар, все обрушилось, нас засыпало полностью, было очень много пыли. После этого я дал команду всем работникам ГУНП постоянно носить с собой маски, потому что под завалами можно было задохнуться, нечем дышать, сплошная пыль. Прорвало воду, мы начали искать мобильные телефоны, что-то находили, Олег Васильевич (Синегубов – Ред.), который был рядом, начал звонить Терехову (председатель Харьковского городского совета, – Ред.) и попросил, чтобы отключили воду, потому что начало затапливать помещение подвальное, – вспоминает атаку начальник полиции Харьковщины.

Быстро приехали ГСЧСники и освободили людей из-под завалов, говорит Тимошко. Тогда поняли, что есть погибшие.

– Тяжелее всего в этой войне лично для меня было смотреть в глаза родителям на похоронах их детей. Возникает такое чувство, что ты жив, а их дети погибли. Да, родители говорят, что это судьба, вы там с ними были. Но очень тяжело, – говорит он.

Период с 24 февраля по 4 марта Тимошко считает самым критичным в обороне Харькова, когда судьба города решалась каждую минуту. И одним из решающих моментов было сражение в школе на Шевченко, когда защитники Харькова разбили “элитных” путинских спецназовцев.

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