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Факти / Україна

Франція подвоїть постачання 155-мм боєприпасів для України – Міноборони

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Франція з кінця березня подвоїть постачання Збройним силам України 155-мм артилерійські боєприпаси.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Le Figaro.

За його словами, Франція передаватиме Україні щомісяця по 2 тисячі 155-мм снарядів.

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– Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, з кінця березня їх буде надаватися 2000 на місяць, – заявив очільник Міноборони.

Лекорню також розповів, що зенітно-ракетний комплекс SAMP-T Україна отримає найближчим часом. Варто зауважити, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат називає цей ЗРК одним із найкращих.

Крім того, уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду Євросоюзу для допомоги України. Наразі, 200 млн євро, які виділила Франція, вже повністю використані.

Джерело: РБК-Україна
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