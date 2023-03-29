Март, 29 в 1:30

Выселение священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из Киево-Печерской лавры будет происходить согласно закону.

Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь СНБО Алексей Данилов

— Все законы нашей страны будут выполняться. Первое. Вторая вещь. Все, что касается церковных вещей, мы в это не вмешиваемся. Но я хочу заметить, что Киево-Печерская лавра — это музей, который принадлежит государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, которые почему-то решили, что они будут решать, каким образом им осквернять наши законы, — сказал он.

По его словам, “никто никого не будет вытаскивать оттуда за ноги”.

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— Будут ли работать церкви? Да, будут. Будут ли там богослужения? Да, будут, но по законам нашей страны, — сказал он.

Секретарь СНБО напомнил, что именно 29 марта представители УПЦ МП должны покинуть Киево-Печерскую лавру.

— Если же вы (УПЦ МП, — Ред.) говорите, что все, что происходит в мире — это рука Бога, ну так считайте, что это рука Бога делает то, что сегодня там происходит. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 марта вы должны покинуть эту обитель, перейти в другое место, — заявил Данилов.

Напомним, заповедник Киево-Печерская лавра разорвал договор аренды с УПЦ МП из-за нарушения его условий, поэтому 29 марта, представители УПЦ МП должны покинуть все помещения Лавры.

Со своей стороны священники церкви заявляли, что планируют “всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню”.