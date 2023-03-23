В УПЦ МП заявили, что будут “защищать” лавру и не пойдут на “компромиссы”

Март, 23 в 14:29

Члены синода Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявили, что будут защищать Киево-Печерскую лавру “всеми законными средствами”.

Об этом говорится в обращении синода УПЦ МП.

— Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, — говорится в сообщении.

Священники заявили, что власть “презирает и разоряет святыни, пытаясь их всесторонне запугать, уговорить на какой-то “компромисс” и, в результате, просто уничтожить”.

Сейчас смотрят

Кроме того, по их словам, УПЦ МП восстанавливала, отстраивала и украшала сооружения лавры, которые были у нее в аренде с 1988 года.

Напомним, 10 марта 2023 года Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания лавры до 29 марта.

Митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) отреагировал возмущением на решение заповедника Киево-Печерская лавра разорвать контракт с религиозной организацией.

Впоследствии наместник Свято-Успенского монастыря митрополит Павел заявил, что священнослужители УПЦ МП не планируют покидать территорию Киево-Печерской лавры.

Источник: УПЦ