Березень, 29 в 1:30

Виселення священнослужителів Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) з Києво-Печерської лаври буде відбуватись згідно з законом.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов

– Всі закони нашої країни будуть виконуватися. Перше. Друга річ. Все, що стосується церковних речей, ми у це не втручаємося. Але я хочу зауважити, що Києво-Печерська лавра — це музей, який належить державі. І все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не якісь окремі люди, які чомусь вирішили, що вони будуть вирішувати, в який спосіб їм паплюжити наші закони, – сказав він.

За його словами, “ніхто нікого не буде витягувати звідти за ноги”.

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– Чи будуть працювати церкви? Так, будуть. Чи будуть там богослужіння? Так, будуть, але по законах нашої країни, – сказав він.

Секретар РНБО нагадав, що саме 29 березня представники УПЦ МП мають залишити Києво-Печерську лавру.

– Якщо ж ви (УПЦ МП, – Ред.) кажете, що все, що відбувається у світі – це рука Бога, ну так вважайте, що це рука Бога робить те, що на сьогодні там відбувається. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. От Бог так вирішив, що 29 березня ви маєте покинути цю обитель, перейти в інше місце, – заявив Данілов.

Нагадаємо, заповідник Києво-Печерська лавра розірвав договір оренди з УПЦ МП через порушення його умов, тому 29 березня, представники УПЦ МП мають покинути всі приміщення Лаври.

Зі свого боку священники церкви заявляли, що планують “всіма законними засобами захищати нашу найдорожчу святиню”.