Выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: как происходит процесс и что известно о будущем заповедника

Март, 28 в 18:41

До завтра, 29 марта, Украинская православная церковь Московского патриархата должна покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.

Заповедник расторг договор аренды с УПЦ МП из-за многочисленных нарушений его условий. Представители церкви пакуют и вывозят имущество, хотя и заявляют, что будут “до последнего отстаивать свои права”.

Что известно о выселении УПЦ МП из Киево-Печерской лавры — читайте в материале.

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Что стало основанием для выселения

Киево-Печерская лавра находится в государственной собственности и под юрисдикцией национального заповедника. В 2013 году УПЦ передали в безвозмездное и бессрочное пользование 79 объектов Нижней лавры, где расположены пещеры и монастырь.

Позже, в 2016-м, с церковью заключили договор о бесплатном пользовании Успенским собором и Трапезной церковью (Верхняя лавра). Срок действия этих соглашений истек 31 декабря 2022 года.

В середине прошлого года, на фоне полномасштабной войны, власти взялись за ограничение влияния УПЦ МП в Украине. Правоохранители провели десятки обысков, в том числе и в Киево-Печерской лавре, а многим представителям церкви объявили о подозрениях в антигосударственной деятельности.

В декабре президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете церквей, которые связаны с Россией. Также он поручил подготовить соответствующий законопроект и проверить основания, на которых УПЦ пользуется государственным имуществом.

После ряда проверок Министерство культуры и информационной политики рекомендовало не продлевать аренду Киево-Печерской лавры.

10 марта Национальный заповедник объявил о расторжении договора с УПЦ МП — речь идет об аренде Нижней лавры. До 29 марта представители церкви должны покинуть территорию.

Как впоследствии рассказали в Минкульте, основанием для такого решения стали нарушения, выявленные во время проверки. Среди них — самовольное строительство, перепланировка зданий и нецелевое использование объектов государственной собственности.

Позиция представителей УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) назвал украинскую власть “гонителями церкви и внуками революции”, а также заверил, что до последнего будет отстаивать свои права.

На одном из богослужений он жаловался на решение о выселении и запугивал прихожан тем, что якобы с Украины начнется апокалипсис.

Впоследствии иерархи записали видеообращение, в котором заявили, что на выборах в 2019 году молились за победу Владимира Зеленского, а поэтому ждут от него поддержки.

20 марта члены Синода УПЦ МП пришли на Банковую с требованием встретиться с президентом, чтобы “донести до руководства государства позицию Украинской православной церкви”.

Впрочем, в Офисе заявили, что личной встречи не будет, а иерархи отказались передавать обращение профильным департаментам.

Как происходит выселение УПЦ МП из Лавры

Несмотря ряд заявлений, что представители УПМ МП не будут покидать Лавру или не успеют это сделать, 23 марта глава МКИП Александр Ткаченко сообщил о том, что процесс выезда происходит, а монахи “вывозят бойлеры и стулья”.

По его словам, в Лавре работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние хранения недвижимого и движимого имущества, которое находилось в пользовании УПЦ. Кроме того, выезд священников контролируют представители МВД и СБУ.

Спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии Фактам ICTV сообщила, что правоохранители находятся на территории Лавры во время инвентаризации.

Отвечая на вопрос о том, как будет действовать полиция в случае сопротивления представителей УМП МП 29 марта, она сказала:

– Мы не делаем никаких предположений, потому что пока конфликтных ситуаций у нас там не возникало. Завтра, как и в другие дни во время инвентаризации, мы будем находиться на месте и обеспечивать охрану публичного порядка.

Что будет с Лаврой после выселения УПЦ МП

30 марта в Лавре начнет работу еще одна комиссия Министерства культуры и информационной политики, которая обеспечит передачу имущества от монастыря государству.

Об этом Фактам ICTV рассказала Марьяна Томин, директор департамента культурного наследия МКИП.

По ее словам, Кабинет министров разрабатывает проект об отмене распоряжения, которым в 2013 году передали Лавру в бессрочное пользование монастырю УПЦ МП.

— Это также дополнительный юридический рычаг – для того, чтобы сделать невозможным любые возвращения в другую сторону этого процесса. Да, это нагрузка на бюджет, заповедник уже предоставил соответствующие расчеты в МКИП. В свою очередь мы должны передать их на рассмотрение Кабинета министров. Конечно, это все средства, содержание имущества, рабочие места, обеспечивающие деятельность заповедника. Над этим заповедник уже будет непосредственно работать вместе с нами, — сообщила она.

В то же время, министр Александр Ткаченко уверял, что после выселения УПЦ МП монашеская жизнь и богослужение в Лавре должны продолжиться.

Но решения по дальнейшему использованию помещений заповедника будут приняты только после работы ревизионной комиссии.