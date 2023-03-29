Негода спричинила знеструмлення споживачів у 12 областях – Укренерго

Березень, 29 в 11:46

Через негоду та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях.

Про це повідомили в Укренерго.

Зазначено, що йдеться про Житомирську, Вінницьку, Хмельницьку, Чернівецьку, Київську, Чернігівську, Черкаську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Сумську області.

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Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання.

– Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності. Імпорт електроенергії на несуттєвому рівні, – йдеться у повідомленні.

Укренерго вказує, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій надійність живлення споживачів більшості регіонів України значно знижена.

У Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження у Київській області та Києві.

– Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання, – додає енергокомпанія.

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Джерело: Укренерго