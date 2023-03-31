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Факты / Україна

Пытают током, не дают воды и еды: объявлен в розыск экс-руководитель СБУ времен Януковича и 8 его приспешников

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Пытают током, не дают воды и еды: объявлен в розыск экс-руководитель СБУ времен Януковича и 8 его приспешников
Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя СБУ Александра Якименко. Он причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей на оккупированной части Херсонской области.

— С 2014 года экс-чиновник скрывался в РФ, а в начале полномасштабного вторжения помогал оккупантам в войне против Украины. В частности, он был назначен руководителем созданной агрессором “государственной службы безопасности в Херсонской области”. На этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в южном регионе, – сообщает СБУ.

Отмечается, что для подавления сопротивления он организовывает массовые преследования, похищения и пытки местных жителей.

— Ежедневно людей подвергают жестоким пыткам – пытают электрическим током, не дают воды и еды, а также имитируют расстрел потерпевших. Таким образом, из них пытаются “выбивать” признание в содействии Силам обороны, а после этого предлагают за деньги получить “амнистию”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ряды оккупационного органа его руководитель лично привлек еще 8 предателей, принимающих непосредственное участие в пытках мирных жителей.

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На основании собранных Службой безопасности доказательств Якименко будут судить по нескольким статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 3, ч. 4 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Также по этим статьям УК Украины квалифицированы преступные действия восьми подельников фигуранта.

В настоящее время обвиняемые объявлены в розыск. Продолжаются комплексные меры по их привлечению к ответственности.

Источник: СБУ
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