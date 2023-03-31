Катують струмом, не дають води та їжі: оголошено у розшук екскерівника СБУ часів Януковича та 8 його поплічників

Березень, 31 в 18:28

За матеріалами Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів на окупованій частині Херсонської області.

– З 2014 року експосадовець переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором “государственной службы безопасности в Херсонской области”. На цій посаді він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору у південному регіоні, – повідомляє СБУ.

Зазначається, що для придушення опору він організовує масові переслідування, викрадення й катування місцевих жителів.

– Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають води та їжі, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином із них намагаються “вибивати” зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати “амністію”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще 8 зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

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На підставі зібраних Службою безпеки доказів Якименка судитимуть за кількома статтями КК України:

ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також за цими статтями КК України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.

Нині обвинувачених оголошено у розшук. Тривають комплексні заходи задля їхнього притягнення до відповідальності.