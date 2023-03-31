Катують струмом, не дають води та їжі: оголошено у розшук екскерівника СБУ часів Януковича та 8 його поплічників
За матеріалами Служби безпеки до суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника СБУ Олександра Якименка. Він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів на окупованій частині Херсонської області.
– З 2014 року експосадовець переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором “государственной службы безопасности в Херсонской области”. На цій посаді він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору у південному регіоні, – повідомляє СБУ.
Зазначається, що для придушення опору він організовує масові переслідування, викрадення й катування місцевих жителів.
– Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають води та їжі, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином із них намагаються “вибивати” зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати “амністію”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще 8 зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів Якименка судитимуть за кількома статтями КК України:
- ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 3, ч. 4 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (Порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Також за цими статтями КК України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.
Нині обвинувачених оголошено у розшук. Тривають комплексні заходи задля їхнього притягнення до відповідальності.