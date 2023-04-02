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Факты / Україна

Турецкий дрон Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км

Валентина Чорна, редактор ленты
Турецкий дрон Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км

Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.

Об этом в Twitter сообщила компания Baykar Makina.

Во время испытаний БПЛА поднялся в воздух в центре в городе Чорлу провинции Текирдаг.

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Цель была расположена в районе Синопа, что в Черноморском регионе. Расстояние составляло около 140 километров.

Дрон успешно поразил ее, а после чего приземлился на территории центра.

К тому же беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230, которую разработала компания Roketsan.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал, как выглядит новый турецкий беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma (MIUS), оснащенный турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании Мотор Сич.

Напомним, в ноябре 2021 года Украина заключила два соглашения о поставках двигателей для производства турецких беспилотников MIUS и Akinci.

Компания Baykar также планирует построить в Украине завод по производству не только ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и новых Bayraktar Kizilelma.

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Фото: Aerial Warrior

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