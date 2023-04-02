Турецкий дрон Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км
Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.
Об этом в Twitter сообщила компания Baykar Makina.
Во время испытаний БПЛА поднялся в воздух в центре в городе Чорлу провинции Текирдаг.
Цель была расположена в районе Синопа, что в Черноморском регионе. Расстояние составляло около 140 километров.
Дрон успешно поразил ее, а после чего приземлился на территории центра.
К тому же беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230, которую разработала компания Roketsan.
Bayraktar #AKINCI ✈️????????#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi
???? Tekirdağ / Çorlu ????
???? Sinop / Karadeniz ????
???? Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km
???? Tekirdağ / Çorlu ????#BAYKAR ???? @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm
— BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал, как выглядит новый турецкий беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma (MIUS), оснащенный турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании Мотор Сич.
Напомним, в ноябре 2021 года Украина заключила два соглашения о поставках двигателей для производства турецких беспилотников MIUS и Akinci.
Компания Baykar также планирует построить в Украине завод по производству не только ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и новых Bayraktar Kizilelma.
Фото: Aerial Warrior