Турецкий дрон Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 км

Апрель, 02 в 14:14

Турецкий беспилотник Akinci с украинским двигателем впервые поразил цель на расстоянии 140 километров.

Об этом в Twitter сообщила компания Baykar Makina.

Во время испытаний БПЛА поднялся в воздух в центре в городе Чорлу провинции Текирдаг.

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Цель была расположена в районе Синопа, что в Черноморском регионе. Расстояние составляло около 140 километров.

Дрон успешно поразил ее, а после чего приземлился на территории центра.

К тому же беспилотник Akinci впервые в Турции запустил сверхзвуковую ракету IHA-230, которую разработала компания Roketsan.

Bayraktar #AKINCI ✈️????????#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi ???? Tekirdağ / Çorlu ????

???? Sinop / Karadeniz ????

???? Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km

???? Tekirdağ / Çorlu ????#BAYKAR ???? @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm — BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал, как выглядит новый турецкий беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma (MIUS), оснащенный турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании Мотор Сич.

Напомним, в ноябре 2021 года Украина заключила два соглашения о поставках двигателей для производства турецких беспилотников MIUS и Akinci.

Компания Baykar также планирует построить в Украине завод по производству не только ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и новых Bayraktar Kizilelma.

Фото: Aerial Warrior