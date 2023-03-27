Президент Турции показал новый Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем

Март, 27 в 9:32

Так выглядит новый турецкий беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma (MIUS), оснащенный турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании Мотор Сич.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал фото в Национальном технологическом центре Оздемира Байрактара и выложил в соцсетях.

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Sayın Cumhurbaşkanımız, depremzede kardeşlerimizle yapacağı iftar öncesi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde #KIZILELMA mesaimize teşrif ettiler. ???????? pic.twitter.com/w4lZ11eODP — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 26, 2023

Начальные испытания первого турецкого беспилотного самолета состоялись еще в декабре 2022 года.

Bayraktar Kızılelma (MIUS) способен лететь на скорости около 630 км/ч на высоте до 1 км, а продолжительность полета беспилотного аппарата составляет почти пять часов.

В ноябре 2021 года Украина подписала два соглашения о поставках двигателей для производства турецкого беспилотного истребителя MIUS и тяжелого ударного беспилотника Akinci.

Турецкая компания Baykar также планирует построить в Украине завод по производству не только ударных беспилотников Bayraktar TB2, но и новых Bayraktar Kizilelma.

Фото: Recep Tayyip Erdoğan