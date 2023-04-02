Турецький дрон Akinci з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 км
Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів.
Про це у Twitter повідомила компанія Baykar Makina.
Під час випробувань БПЛА піднявся у повітря в центрі у місті Чорлу провінції Текірдаг.
Ціль була розташована в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Відстань становила близько 140 кілометрів.
Дрон успішно вразив її, а після чого приземлився на території центру.
До того ж безпілотник Akinci вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету IHA-230, яку розробила компанія Roketsan.
Bayraktar #AKINCI ✈️????????#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi
???? Tekirdağ / Çorlu ????
???? Sinop / Karadeniz ????
???? Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km
???? Tekirdağ / Çorlu ????#BAYKAR ???? @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm
— BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023
Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган показав, який вигляд має новий турецький безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma (MIUS), оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ від української компанії Мотор Січ.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року Україна уклала дві угоди про постачання двигунів для виробництва турецьких безпілотників MIUS і Akinci.
Компанія Baykar також планує побудувати в Україні завод із виробництва не тільки ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й нових Bayraktar Kizilelma.
Фото: Aerial Warrior