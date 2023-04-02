Турецький дрон Akinci з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 км

Турецький безпілотник Akinci з українським двигуном вперше уразив ціль на відстані 140 кілометрів.

Про це у Twitter повідомила компанія Baykar Makina.

Під час випробувань БПЛА піднявся у повітря в центрі у місті Чорлу провінції Текірдаг.

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Ціль була розташована в районі Сінопа, що в Чорноморському регіоні. Відстань становила близько 140 кілометрів.

Дрон успішно вразив її, а після чого приземлився на території центру.

До того ж безпілотник Akinci вперше у Туреччині запустив надзвукову ракету IHA-230, яку розробила компанія Roketsan.

Bayraktar #AKINCI ✈️????????#İHA230 Süpersonik Füzesi Atış Testi ???? Tekirdağ / Çorlu ????

???? Sinop / Karadeniz ????

???? Hedef Mesafesi / Target Distance: 140 km

???? Tekirdağ / Çorlu ????#BAYKAR ???? @roketsan#İHA230 Supersonic Missile Firing Test pic.twitter.com/uWEoFmgtcm — BAYKAR (@BaykarTech) March 31, 2023

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган показав, який вигляд має новий турецький безпілотник-винищувач Bayraktar Kızılelma (MIUS), оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ від української компанії Мотор Січ.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Україна уклала дві угоди про постачання двигунів для виробництва турецьких безпілотників MIUS і Akinci.

Компанія Baykar також планує побудувати в Україні завод із виробництва не тільки ударних безпілотників Bayraktar TB2, а й нових Bayraktar Kizilelma.

Фото: Aerial Warrior