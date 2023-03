Ударный беспилотник Bayraktar TB-2, который есть на вооружении у ВСУ, выдержал атаку российского истребителя.

Об этом сообщает проект Ukraine Weapons Tracker.

В микроблоге Ukraine Weapons Tracker обнародовали видео с бортовой камеры дрона Bayraktar TB-2, на котором зафиксирована неудачная попытка атаки со стороны российского истребителя.

#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9

