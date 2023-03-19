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Факты / Україна

Беспилотник Bayraktar TB-2 выдержал атаку российского истребителя вблизи Крыма

Валентина Чорна, редактор ленты
безпілотник Bayraktar TB2
Фото: Минобороны

Ударный беспилотник Bayraktar TB-2, который есть на вооружении у ВСУ, выдержал атаку российского истребителя.

Об этом сообщает проект Ukraine Weapons Tracker.

— Все слышали о недавнем инциденте с MQ-9, но недавно мы получили видео, на котором видно, как российский истребитель безуспешно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма, используя реактивный смыв таким же образом, — говорится в сообщении в Twitter.

В микроблоге Ukraine Weapons Tracker обнародовали видео с бортовой камеры дрона Bayraktar TB-2, на котором зафиксирована неудачная попытка атаки со стороны российского истребителя.

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Bayraktar ТВ2 — это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат турецкого производства.

БПЛА имеет большую продолжительность полета, способен выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Самолеты и их вооружение контролируются экипажем на наземной станции управления.

Напомним, что 14 марта, американский беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским самолетом СУ-27 над Черным морем.

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