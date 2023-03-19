Март, 19 в 21:25

Ударный беспилотник Bayraktar TB-2, который есть на вооружении у ВСУ, выдержал атаку российского истребителя.

Об этом сообщает проект Ukraine Weapons Tracker.

— Все слышали о недавнем инциденте с MQ-9, но недавно мы получили видео, на котором видно, как российский истребитель безуспешно пытается сбить гораздо более легкий Bayraktar TB-2 над Черным морем у побережья Крыма, используя реактивный смыв таким же образом, — говорится в сообщении в Twitter.

В микроблоге Ukraine Weapons Tracker обнародовали видео с бортовой камеры дрона Bayraktar TB-2, на котором зафиксирована неудачная попытка атаки со стороны российского истребителя.

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#Ukraine: Everyone heard about the recent MQ-9 incident- but we received a recent video that shows a Russian fighter unsuccessfully attempting to take down a much lighter Bayraktar TB-2 over the Black Sea near the coast of Crimea using jet wash in a similar manner. pic.twitter.com/YFAxqaaLz9 — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 19, 2023

Bayraktar ТВ2 — это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат турецкого производства.

БПЛА имеет большую продолжительность полета, способен выполнять дистанционно управляемые или автономные полеты. Самолеты и их вооружение контролируются экипажем на наземной станции управления.

Напомним, что 14 марта, американский беспилотник MQ-9 Reaper столкнулся с российским самолетом СУ-27 над Черным морем.