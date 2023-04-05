Не давали отпеть бойца: на Буковине верующие РЦУ взяли штурмом храм и выгнали оттуда священников МП

Апрель, 05 в 15:15

В Черновицкой области в селе Задубровка священники УПЦ МП не пускали в церковь гроб с погибшим украинским военным, несмотря на мольбы матери и общины.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Telegram украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко и местные издания.

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При этом он отметил, что верующие ПЦУ взяли штурмом храм и выгнали оттуда священнослужителей, которые не разрешали отпевать погибшего героя.

Со своей стороны священник Виталий Мензак рассказал изданию Молодой буковинец, что пришлось стоять под церковью почти час, чтобы гроб погибшего военного пустили в церковь.

— Нас не пускал батюшка Дуров, который и руководил сторонниками УПЦ, которые были в церкви. Похороны украинского воина были на украинском языке. Его отпевали священники ПЦУ. Надеемся, что сегодня в храме в селе Задубровка состоится впервые служба на украинском языке, – говорит отец Виталий.

Пояснений со стороны священников московского патриархата пока нет.

Напомним, что верующие церкви архистратига Михаила еще четыре года назад перешли в ПЦО. У общины все документы на руках, но их все равно представители УПЦ МП не пускают в церковь и не позволяют проводить богослужения.

Фото: Молодий буковинець