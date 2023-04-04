Избиение военного в храме УПЦ МП: неожиданный конец истории

Священники Московского патриархата буквально пинками выгнали военного Артура Ананьева из Свято-Покровского собора в Хмельницком. Видео этого инцидента моментально разлетелось в сети.

В официальном заявлении пресс-службы епархии написали: мужчина в военной форме совершил нападение на священнослужителя, сорвал богослужение и испортил Евангелие.

А что говорит сам военный?

25-летний Артур Ананьев пошел добровольцем в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения, на войне получил ранение. Рассказывает: в соборе он только поинтересовался, как долго в украинских храмах еще будут служить на русском?

— Пришел в церковь, потому что меня возмущает, что люди гибнут, военные гибнут, дети – а в это время московский шабаш проводит свои службы и раскалывает народ! Московские приспешники обвиняют меня, что я сбросил Евангилие, хотя это сделал непосредственно сам поп, – объясняет боец.

Реакция полиции

Прибывшие на место полицейские забрали военного в отделение и составили протокол за хулиганство. Впоследствии, когда история получила огласку, дело переквалифицировали: теперь по факту избиения военнослужащего возбудили уголовное дело. За основу взяли видео инцидента, где Ананьев даже не отбивается, а вот святые отцы вовсю его избивают.

— Сейчас полицейские работают со всеми участниками, свидетелями и очевидцами происшествия с целью установления всех деталей, — подчеркивает спикер Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега.

После утренней службы Артура госпитализировали. У военного закрытая черепно-мозговая травма, он сейчас под наблюдением врачей.

Реакция общества

Хмельничан же возмутило такое отношение священников к бойцу. Уже через несколько часов после инцидента у стен Свято-Покровского собора собрались тысячи горожан. Люди проголосовали за переход Свято-Покровского храма в Православную церковь Украины — собрали более 2 тыс. подписей.

На инцидент с военным отреагировали и власти Хмельницкого. Городской голова Александр Симчишин инициировал внеочередную сессию, которую собрали, чтобы отменить право УПЦ МП на пользование земельными участками на территории церкви.

А уже вечером того дня в соборе впервые за десятки лет прошла служба на украинском языке.

Сам военный благодарит всех за поддержку и говорит, что готов и дальше бороться за украинский язык и украинскую церковь:

— Я буду продолжать борьбу против Московского патриархата, чтобы выгнать всех этих оккупантов из святых мест в Россию, – подчеркивает боец.

Ключи от храма уже передали ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания. Комиссия составит опись имущества, и на Пасху в украинском соборе проведут первую праздничную службу.

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