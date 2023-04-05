Не давали відспівати бійця: на Буковині віряни ПЦУ взяли штурмом храм і вигнали звідти священників МП

Квітень, 05 в 15:15

У Чернівецькій області у селі Задубрівка священники УПЦ МП не пускали до церкви труну з полеглим українським військовим, незважаючи на благання матері і громади.

Відповідні відео опублікував у себе у Telegram український воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко та місцеві видання.

Зараз дивляться

При цьому він зазначив, що віряни ПЦУ взяли штурмом храм і вигнали звідти священнослужителів, які не дозволяли відспівувати загиблого героя.

Зі свого боку священник Віталій Мензак розповів виданню Молодий буковинець, що довелося стояти під церквою майже годину, щоб домовину загиблого військового пустили до церкви.

– Нас не пускав “батюшка” Дуров, який і керував прихильниками УПЦ, які були у церкві. Похорон українського воїна був українською мовою. Його відспівували священники ПЦУ. Сподіваємося, що сьогодні у храмі у селі Задубрівка відбудеться вперше служба українською мовою, – каже отець Віталій.

Пояснення з боку священників московського патріархату наразі немає.

Нагадаємо, що віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. У громади усі документи на руках, але їх все одно представники УПЦ МП не пускають до церкви і не дозволяють проводити богослужіння.

Фото: Молодий буковинець