Партизаны показали, как оккупанты роют окопы и готовятся к обороне Крыма
Оккупанты в Крыму активно роют окопы и строят оборонительную линию.
Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.
– Мы демонстрируем фотоотчет с мест строительства линии обороны возле Новопавловки, Красноперекопского района, – говорится в сообщении.
Как пишут в пабликах, крымские партизаны работают на строительстве фортификационных сооружений и собирают информацию.
– Мы знаем о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые готовят окупанты для своей уже провалившейся обороны. Мы гарантируем, что эти окопы послужат братской могилой для рашистов, – пишут в Тelegram-каналах.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев. Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные территории.