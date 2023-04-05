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Факты / Україна

Партизаны показали, как оккупанты роют окопы и готовятся к обороне Крыма

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Партизаны показали, как оккупанты роют окопы и готовятся к обороне Крыма

Оккупанты в Крыму активно роют окопы и строят оборонительную линию.

Об этом сообщают местные Тelegram-каналы.

– Мы демонстрируем фотоотчет с мест строительства линии обороны возле Новопавловки, Красноперекопского района, – говорится в сообщении.

Как пишут в пабликах, крымские партизаны работают на строительстве фортификационных сооружений и собирают информацию.

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– Мы знаем о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые готовят окупанты для своей уже провалившейся обороны. Мы гарантируем, что эти окопы послужат братской могилой для рашистов, – пишут в Тelegram-каналах.

Партизаны показали, как оккупанты роют окопы и готовятся к обороне Крыма / 5 фотографий

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет деоккупировать Крым за 5-7 месяцев. Война будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все оккупированные территории.

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