Партизани показали, як окупанти риють окопи та готуються до оборони Криму
Окупанти у Криму активно риють окопи та будують оборонну лінію.
Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.
– Ми демонструємо фотозвіт із місць будівництва лінії оборони біля Новопавлівки, Красноперекопського району, – йдеться у повідомленні.
Як пишуть у пабліках, кримські партизани працюють на будівництві фортифікаційних споруд і збирають інформацію.
Зараз дивляться
– Ми знаємо про кожен окоп, траншеї та вогневі позиції, які готують рашисти для своєї вже проваленої оборони. Ми гарантуємо, що ці окопи послужать братською могилою для рашистів, – пишуть у Тelegram-каналах.
Партизани показали, як окупанти риють окопи та готуються до оборони Криму / 5 фотографий
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. Війна триватиме доти, поки не буде звільнено усі окуповані території.