Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Партизани показали, як окупанти риють окопи та готуються до оборони Криму

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Партизани показали, як окупанти риють окопи та готуються до оборони Криму

Окупанти у Криму активно риють окопи та будують оборонну лінію. 

Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.

– Ми демонструємо фотозвіт із місць будівництва лінії оборони біля Новопавлівки, Красноперекопського району, – йдеться у повідомленні.

Як пишуть у пабліках, кримські партизани працюють на будівництві фортифікаційних споруд і збирають інформацію. 

Зараз дивляться

– Ми знаємо про кожен окоп, траншеї та вогневі позиції, які готують рашисти для своєї вже проваленої оборони. Ми гарантуємо, що ці окопи послужать братською могилою для рашистів, – пишуть у Тelegram-каналах.

Партизани показали, як окупанти риють окопи та готуються до оборони Криму / 5 фотографий

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. Війна триватиме доти, поки не буде звільнено усі окуповані території.

Читайте
У РФ недостатньо високоточних далекобійних ракет, втім вони поновлюють свої запаси – Ігнат

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка