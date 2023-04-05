Квітень, 05 в 14:41

Окупанти у Криму активно риють окопи та будують оборонну лінію.

Про це повідомляють місцеві Тelegram-канали.

– Ми демонструємо фотозвіт із місць будівництва лінії оборони біля Новопавлівки, Красноперекопського району, – йдеться у повідомленні.

Як пишуть у пабліках, кримські партизани працюють на будівництві фортифікаційних споруд і збирають інформацію.

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– Ми знаємо про кожен окоп, траншеї та вогневі позиції, які готують рашисти для своєї вже проваленої оборони. Ми гарантуємо, що ці окопи послужать братською могилою для рашистів, – пишуть у Тelegram-каналах.

Партизани показали, як окупанти риють окопи та готуються до оборони Криму / 5 фотографий

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. Війна триватиме доти, поки не буде звільнено усі окуповані території.