Апрель, 06 в 23:32

В Верховной Раде предлагают ввести пробационный надзор как новый и основной вид уголовного наказания с заменой на него ареста в большинстве санкций.

Это следует из зарегистрированного законопроекта №9185, который был опубликован на сайте украинского парламента 5 апреля.

В пояснительной записке пробационный надзор определяется как комплексное воздействие на правонарушителя без изоляции от общества в течение от года до пяти лет (одного-двух лет для несовершеннолетних).

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Имеется в виду альтернатива лишению свободы, в рамках которого осужденный переходит под надзор органов пробации и должен выполнять определенные условия: например, устроиться на работу, пройти лечение или обучение.

В законопроекте предлагается альтернативой наказания — ограничение прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер.

При этом депутаты считают необходимым на пробационный надзор заменить арест во всех санкциях, кроме уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими.

Кроме того, документ предлагает определить порядок отбывания наказания в виде пробационного надзора, контроль за соблюдением которого возлагается на уполномоченные органы по пробации по месту жительства осужденного.

Законопроект предусматривает, что срок наказания в виде пробационного надзора будет исчисляться со дня постановки осужденного на учет. При этом в срок наказания по правилам, предусмотренным статьей 72 УК Украины, засчитывается время предварительного заключения под стражу или круглосуточного домашнего ареста.

Депутаты обосновывают необходимость ввести пробационный надзор как новый и основной вид уголовного наказания тем, что в условиях военного положения следует оптимизировать СИЗО, в частности, путем увеличения мест за счет ликвидации арестных домов, в том числе для содержания военнопленных.

В таких случаях ограничение свободы и арест как виды наказаний теряют свое уголовно-правовое и социальное назначение и требуют значительной финансовой затратности.

Соавторами законопроекта выступили преимущественно члены фракции Слуга народа, в частности, Сергей Ионушас, Александр Дануца, Владлен Неклюдов, Александр Бакумов, а также Владимир Арешонков из фракционной группы Доверие.

Отметим, что это не первый раз, когда во время военного положения в Верховной Раде регистрируют подобные законопроекты. Так, ввести пробационный надзор предлагали еще в августе 2022 года, что должно было стать заменой наказания за уголовные правонарушения. Впрочем проект закона был передан в профильный комитет для ознакомления, после чего судьба документа осталась неизвестной.