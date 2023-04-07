Квітень, 06 в 23:32

У Верховній Раді пропонують запровадити пробаційний нагляд як новий і основний вид кримінального покарання із заміною на нього арешту в більшості санкцій.

Це випливає із зареєстрованого законопроєкту №9185, який було опубліковано на сайті українського парламенту 5 квітня.

У пояснювальній записці пробаційний нагляд визначається як комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства протягом від року до п’яти років (одного-двох років для неповнолітніх).

Зараз дивляться

Мається на увазі альтернатива позбавленню волі, в межах якого засуджений переходить під нагляд органів пробації та має виконувати певні умови: наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування або навчання.

У законопроєкті пропонується альтернативою покарання – обмеження прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів.

Проте депутати вважають за необхідне на пробаційний нагляд замінити арешт у всіх санкціях, окрім кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями.

Крім того, документ пропонує визначити порядок відбування покарання у вигляді пробаційного нагляду, контроль за дотриманням якого покладається на уповноважені органи з пробації за місцем проживання засудженого.

Законопроєкт передбачає, що строк покарання у вигляді пробаційного нагляду обчислюватиметься з дня взяття засудженого на облік. Водночас до строку покарання за правилами, передбаченими статтею 72 КК України, зараховується час попереднього взяття під варту або цілодобового домашнього арешту.

Депутати обґрунтовують необхідність запровадити пробаційний нагляд як новий і основний вид кримінального покарання тим, що в умовах воєнного стану слід оптимізувати СІЗО, серед іншого і шляхом збільшення місць за рахунок ліквідації арештних будинків, зокрема для утримання військовополонених.

У таких випадках обмеження волі та арешт як види покарань втрачають своє кримінально-правове та соціальне призначення і потребують значної фінансової затратності.

Співавторами законопроєкту виступили переважно члени фракції Слуга народу, зокрема, Сергій Іонушас, Олександр Дануца, Владлен Неклюдов, Олександр Бакумов, а також Володимир Арешонков із фракційної групи Довіра.

Зазначимо, що це не вперше, коли під час воєнного стану у Верховній Раді реєструють такі законопроєкти. Так, запровадити пробаційний нагляд пропонували ще в серпні 2022 року, що мало стати заміною покарання за кримінальні правопорушення. Утім проєкт закону було передано до профільного комітету для ознайомлення, після чого доля документа залишилася невідомою.