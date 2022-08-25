Август, 24 в 22:08

В Верховной Раде планируют ввести пробационный надзор как вид наказания за уголовные правонарушения.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины по обеспечению эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения (№7688) размещен на сайте парламента.

Отмечается, что пробационное наблюдение заключается в ограничении прав и свобод осужденного, направленных на его исправление и предотвращение совершения новых правонарушений, без изоляции осужденного от общества.

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Пробационное наблюдение как основное наказание может назначаться на срок от одного до пяти лет. Как дополнительное наказание – от одного до трех лет.

Срок пробационного надзора, назначенного как дополнительное наказание в виде штрафа, не может превышать одного года. Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, но не реже одного раза в три месяца и не чаще четырех раз в месяц;

сообщать в уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины.

суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц;

носить электронное средство контроля и проживать по указанному в решении суда адресу.

Как отмечается в пояснительной записке, анализ практики применения ограничения свободы свидетельствует о его “неэффективности и необходимости пересмотра”.

— На сегодняшний день в Украине фактически не созданы учреждения открытого типа — исправительные центры, которые бы действительно отвечали требованиям этого вида наказания как альтернативного лишению свободы. По своему техническому оборудованию, архитектуре (забору сплошного заполнения, башне, колючей проволоке, инженерно-техническим средствам охраны, локальным секторам) и организации деятельности эти учреждения почти не отличаются от исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, для уменьшения количества лиц, которые содержатся в следственных изоляторах, предлагается ввести нормы, которые сделают залог более доступным, как действенную альтернативу содержанию под стражей.