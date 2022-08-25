Вместо лишения свободы: в Раде предлагают ввести пробационный надзор как вид наказания
В Верховной Раде планируют ввести пробационный надзор как вид наказания за уголовные правонарушения.
Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины по обеспечению эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения (№7688) размещен на сайте парламента.
Отмечается, что пробационное наблюдение заключается в ограничении прав и свобод осужденного, направленных на его исправление и предотвращение совершения новых правонарушений, без изоляции осужденного от общества.
Пробационное наблюдение как основное наказание может назначаться на срок от одного до пяти лет. Как дополнительное наказание – от одного до трех лет.
Срок пробационного надзора, назначенного как дополнительное наказание в виде штрафа, не может превышать одного года. Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, но не реже одного раза в три месяца и не чаще четырех раз в месяц;
- сообщать в уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;
- не выезжать за пределы Украины.
- суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц;
- носить электронное средство контроля и проживать по указанному в решении суда адресу.
Как отмечается в пояснительной записке, анализ практики применения ограничения свободы свидетельствует о его “неэффективности и необходимости пересмотра”.
— На сегодняшний день в Украине фактически не созданы учреждения открытого типа — исправительные центры, которые бы действительно отвечали требованиям этого вида наказания как альтернативного лишению свободы. По своему техническому оборудованию, архитектуре (забору сплошного заполнения, башне, колючей проволоке, инженерно-техническим средствам охраны, локальным секторам) и организации деятельности эти учреждения почти не отличаются от исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, для уменьшения количества лиц, которые содержатся в следственных изоляторах, предлагается ввести нормы, которые сделают залог более доступным, как действенную альтернативу содержанию под стражей.