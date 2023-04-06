Апрель, 06 в 11:25

Оккупанты активно ведут бои на Лимано-Бахмутском направлении, а в городе Бахмут идет позиционная война, ситуация постоянно меняется.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, половину Бахмута контролируют Силы обороны Украины и половину — российские захватчики, в городе продолжаются уличные бои.

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На Бахмутском направлении за сутки зафиксировали 302 обстрела из различных видов артиллерии. Сам город Бахмут оккупанты обстреляли 101 раз.

— Там идет позиционная война и постоянно меняется ситуация, в зависимости от огневых поражений. Противники могут захватить какой-то дом, но после тяжелого нашего поражения по ним оккупанты могут отойти, и наши военнослужащие могут взять эти позиции. Иногда противнику удаются какие-то действия. Бои в городской застройке — один из самых сложных видов боя, — подчеркнул Череватый.

За сутки в Бахмуте произошло 19 боевых столкновений, 71 оккупанта ликвидировали, 88 получили ранения.

Фото: ОК Схід